Som rád, že sa tým môžem pýšiť, hovorí o pôsobení v Slavii Praha Dominik Ostrák

29 zápasov - 12 gólov a 11 asistencií, to je Dominikova bilancia počas ročníka 2020/2021 u našich západných susedov.

4. júl 2021 o 18:28 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinčan Dominik Ostrák má za sebou prvú sezónu mimo Slovenska. V lete minulého roka sa upísal českému nováčikovi Ústí nad Labem. Svojimi výkonmi však zaujal predstaviteľov Slavie Praha a tak sa vo februári tohto roka sťahoval do hlavného mesta Českej republiky. S 24-ročným futsalistom sme sa obzreli za jeho anabázou u našich západných susedov.

Dominika určite mnohí poznajú aj ako futbalistu, keďže sa aktívne venoval aj tomuto športu. V minulosti sme ho mohli vidieť v drese Rosiny, Bánovej či Bitarovej. Ako sa však dostal k futsalu? „Mal som šestnásť rokov, keď ma jeden kamarát zavolal na tréning. Vravel mi, že ma videl v hale a že by som si mal vyskúšať aspoň juniorskú ligu. Začal som tak hrávať v Doxxe Žilina. A od sedemnástich som hrával druhú najvyššiu ligu a postupne som pokračoval ďalej,“ povedal k svojim začiatkom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jednou z najčastejších otázok, ktoré sa ľudia Dominika pýtajú, je tá, ktorý z týchto dvoch športov má radšej. „Teraz mi viac k srdcu prirástol futsal. Je to moja robota, ktorá ma napĺňa,“ povedal nám.

Ako nová tvár hneď aj kapitánom

Dve sezóny pôsobil Dominik Ostrák ako hráč klubu MŠK Žilina Futsal. Minulé leto však začal spolupracovať so zahraničnými manažérmi, ktorí sa mu snažili nájsť nový klub. „Spomínalo sa Taliansko či Poľsko, čo nakoniec padlo. Napokon prišli s ponukou od Ústí nad Labem. Potom som priamo začal komunikovať so zástupcami klubu a dohodli sme sa na ročnom kontrakte,“ priblížil, ako sa zrodila vzájomná spolupráca.

Pred prestupom za rieku Moravu sa 24-ročný Žilinčan pripravoval individuálne na Slovensku, prípadne absolvoval nejaké tréningy so Žilinou. Do Čiech prišiel v druhej polovici augusta. „Zo strany klubu bolo všetko dodržané tak, ako sme boli dohodnutí. Vzájomné sympatie boli na oboch stranách. Bol som veľmi spokojný,“ povedal nám Dominik.

“ Usiloval som sa byť lídrom na ihrisku aj mimo neho. „ Dominik Ostrák

Nebýva zvykom, že nový hráč v mužstve sa hneď stane kapitánom. Legenda českého futsalu a tréner Ústí Martin Dlouhý však zveril kapitánsku pásku práve Ostrákovi, ktorý bol s mužstvom len pár týždňov. „Keď za mnou prišiel s touto informáciou, tak ma to potešilo. Ale musím povedať, že som bol aj prekvapený, pretože som to nečakal. Zároveň som bol rád, že do mňa vložili dôveru, ktorú som sa im snažil splácať v zápasoch,“ okomentoval túto poctu Dominik s tým, že tlak na seba nevnímal. „Chalanom som sa snažil poradiť – či už v kabíne alebo počas zápasu. Usiloval som sa byť lídrom na ihrisku aj mimo neho.“

V uzamknutej časti sa dozviete toto: Ako sa počas dlhej prestávky udržiaval Dominik Ostrák vo forme Kedy sa dočkal prvého víťazstva a akou výraznou mierou sa oň pričinil Ako sa zrodil jeho prestup do Slavie Praha Čo pociťoval, keď sa stal súčasťou klubu z hlavného mesta Ako mu pri aklimatizácii pomohla trojica Slovákov Marek Karpiak, Filip Vaktor a Matúš Ševčík Ako zhodnotil prvé kolo play-off, v ktorom došlo k derby pražských S Dominik Ostrák strelil v rozhodujúcom zápase víťazný gól, ako ho popísal? Ktoré dva momenty boli preňho najemotívnejšie z celej sezóny Ako je spokojný s osobnými štatistikami (29 zápasov - 12 gólov a 11 asistencií) Aké spomienky má na pôsobenie v žilinskom drese

Dlhé čakanie na víťazstvo

Česká futsalová liga, ktorú hrá dvanásť mužstiev, sa začala 5. septembra. Odohrať sa však stihli len štyri kolá a pre zhoršenú situáciu s koronavírusom dostali halové športy v Česku stopku až do prvej polovice januára.