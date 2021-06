Miloš Volešák presedlal na trénerstvo. Má zodpovednosť za chalanov, ktorí mu prirástli k srdcu

S majstrom Slovenska spred štyroch rokov sme sa obzreli za uplynulou sezónou.

15. jún 2021 o 18:49 Matej Martinčo

ŽILINA. Miloš Volešák je žilinskej futbalovej verejnosti dobre známy. Trenčiansky rodák totiž tiež veľkou mierou prispel k siedmemu majstrovskému titulu v histórii MŠK Žilina v ročníku 2016/2017. Aj keď to už bude rok, čo skončil s aktívnou kariérou, pri futbale naďalej zostal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj: Pavol Staňo je oproti trénerským začiatkom väčší "kľuďas": Chalani počúvajú na slovo Čítajte

Spokojný s kariérou

37-ročný Miloš Volešák spojil svoju futbalovú kariéru s dvomi klubmi - AS Trenčín a MŠK Žilina. Na úvod nášho rozhovoru sme sa bývalého ligového gólmana opýtali, ako hodnotí svoju futbalovú cestu. „Ani sa mi nesnívalo, že by som niečo také dokázal. Som maximálne spokojný. Raz som sa stal najlepším brankárom v lige, získal som titul, chytal som vo finále pohára, raz som bol dokonca povolaný do reprezentácie,“ vravel s tým, že ho mrzia iba dve veci. „Prvou je prehraté finále pohára na penalty. A druhou fakt, že keď som bol jediný raz povolaný do národného mužstva, tak som si natrhol sval a po troch dňoch som musel ísť domov.“

“ Ani sa mi nesnívalo, že by som niečo také dokázal. „ Miloš Volešák

Prečítajte si aj: Neregulárne, nespravodlivé, nepochopiteľné. Kluby z V. ligy reagujú na reštart súťaže Čítajte

Skúsený brankár brázdil len trávniky slovenských štadiónov. Nechýbalo však veľa a mohol pôsobiť aj za hranicami našej krajiny. „Ešte za trenčianskeho pôsobenia som mohol ísť do Česka a na skúške som bol aj v Lotyšsku. Ale vždy ma domáci nejako presvedčili. A keď som bol v najlepšej forme, tak som bol v Žiline maximálne spokojný,“ povedal.

Až do ročníka 2017/2018 bol Miloš Volešák brankárskou jednotkou MŠK. Potom prevzal po ňom tento post Dominik Holec a rodák z Trenčína chytal pohárovú súťaž. Posledný súťažný zápas v A-tíme MŠK Žilina odchytal Miloš Volešák 4. decembra 2019 v osemfinále Slovenského pohára pri prehre 2:0 so Slovanom Bratislava. Na jar 2020 prišiel koronavírus, klub sa ocitol v likvidácii a výpoveď dostalo sedemnásť hráčov. Medzi nimi aj Volešák. Po viac ako mesiaci sa však opäť vrátil pod Dubeň. Bol súčasťou prvého tímu v ligovej dohrávke. Po nej definitívne zavesil rukavice na klinec.

Ďalej sa dočítate aj: Ako charakterizoval brankárske trio MŠK - Samuela Petráša, Ľubomíra Belka a Mareka Teplana Čo povedal na adresu svojho predchodcu Miroslava Semana Ako vyzerajú jeho tréningové jednotky a z čoho sa snaží čerpať Ktorú pozíciu vníma ako ťažšiu - hráčsku alebo trénerskú Ako zhodnotil uplynulú sezónu, ktorú šošoni úspešne zavŕšili v barážovom dvojzápase Čo je podľa neho pre brankára v zápase lepšie - keď je neustále v permanencii alebo keď zasahuje len minimálne Prečo je podľa neho robiť brankára v Žiline náročné Čo mu dal uplynulý rok v MŠK Žilina Ktoré zápasy v žltozelenom drese boli preňho nezabudnuteľné Ako si zaspomínal na postupový gól Williama v Poltave z augusta 2015, ktorý sa začal uňho odkopom od brány

Keď prišla ponuka, neváhal

Keď športovci končia s aktívnym športom, majú obavy, či sa dokážu začleniť do bežného života. Volešák nad tým nepremýšľal.