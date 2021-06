Konferencia TRANSCOM 2021 zvyšuje prestíž odborníkov

Podujatie organizuje oddelenie pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline od roku 1995.

11. jún 2021 o 17:59

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) bola už 14. raz organizátorom prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie - TRANSCOM. Mladí výskumníci, doktorandi a ich školitelia mohli získať hodnotné osobné kontakty, nové informácie a profesijné príležitosti, ktoré otvárajú bránu do vyšších sfér, kde veda a výskum významne napredujú. Na konci mája 2021 zažili na vlastnej koži on-line vystupovanie, publikovanie a komunikáciu výsledkov svojich prác v anglickom jazyku.

V rámci otvorenia konferencie TRANSCOM 2021 vystúpila osobnosť medzinárodného významu prof. Andrea Segalini z University of Parma (Taliansko) so svojou prednáškou s názvom: Role of geotechnical monitoring in civil engineering activities: modern approaches and future developments.

(zdroj: UNIZA)

Plánovaným dejiskom podujatia boli tradične Vysoké Tatry, ale, žiaľ, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli organizátori aj vzhľadom na vysoký počet účastníkov nútení zmeniť formu realizácie z prezenčnej na virtuálnu. Posledný májový týždeň, 26. mája - 28. mája 2021, ponúkol TRANSCOM v online priestore prostredníctvom MS TEAMS sedem vybraných tematických okruhov z oblasti dopravy, na ktorých prezentovali výsledky svojich výskumov predovšetkým mladí vedci, doktorandi a ich školitelia zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA.

Rekordných 236 konferenčných príspevkov bolo po odporúčaní minimálne dvoma recenzentmi publikovaných vydavateľstvom Elsevier v Transportation Research Procedia - indexovanom v SCOPUSE. Príspevky tiež prešli antiplagiátorskou kontrolou, pričom prezentované boli iba tie, ktoré vyhovovali uvedeným kritériám. Rokovacím jazykom konferencie bol výlučne anglický jazyk.

(zdroj: UNIZA)

Tematické zameranie konferencie:

- Operation and Economics in Transport

- Mechanical Engineering in Transport

- Electrical Engineering in Transport

- Civil Engineering in Transport

- Management Science and Informatics in Transport

- Safety and Security Engineering in Transport

- Travel and Tourism Studies in Transport Development

Publikácia v tak významnom vydavateľstve, inšpiratívne témy pre účastníkov konferencie, nadviazanie nových kontaktov a spolupráce, posúva mladých výskumníkov vpred a na vyšší level poznania, profesijného aj osobného rastu s medzinárodnou pôsobnosťou. Zanechať stopu, aj vo forme odborného príspevku, univerzálne platnú a prospešnú pre spoločnosť, mal aj prostredníctvom konferencie TRANSCOM príležitosť každý talentovaný výskumník z UNIZA.

Podujatie organizuje oddelenie pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline od roku 1995 a aj touto formou, usporiadaním medzinárodnej konferencie, chce podporiť odborný rast svojich výskumníkov v oblasti dopravy a nových technológií, ktoré UNIZA ako moderná univerzita rieši. UNIZA tak vytvára priestor na stretnutie sa odborníkov a nadšencov dopravy pre výmenu skúseností, príklady z praxe a diskusiu na súčasné témy dopravy, ktoré už dnes ovplyvňujú budúcnosť.

Organizátori sa už teraz tešia na jubilejný 15. ročník konferencie TRANSCOM 2023.