V Žiline sa predstaví Juraj Griglák na koncerte. Získajte vstupenky

7. jún 2021 o 8:28 Branislav Koscelník

Konečne sa opäť rozbieha kultúrny život!

16. júna o 20. hodine sa v žilinskom Smer Klube 77 sa predstaví slovensky basgitarista a kontrabasista Juraj Griglák.

Repertoár kapely tvoria Jurajove autorské kompozície z jeho albumov Time To Fly a nového, ostatného albumu From The Bottom.

Na oboch albumoch hrá aj legendárny americký bubeník Poogie Bell, s ktorým Juraj spolupracuje už od roku 2012.

Na jazzovom večere sa predstaví zostava Juraj Griglák – basová gitara, Eugen Vizváry – klávesové nástroje, David Hodek – bicie nástroje a Michal Calik – trúbka.

