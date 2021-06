Pavol Staňo je oproti trénerským začiatkom väčší "kľuďas": Chalani počúvajú na slovo

Rozhovor s trénerom šošonov o nedávno skončenej sezóne.

12. jún 2021 o 18:04 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti Žiliny majú za sebou dlhú sezónu. Po strate tretieho miesta a prehratom pohárovom finále museli šošoni o miestenku do pohárovej Európy zabojovať v barážovom dvojzápase. „Tešíme sa a dúfam, že si zahráme viac ako dva zápasy,“ hovorí okrem iného v rozhovore hlavný kouč Pavol Staňo.

Pán tréner, máme za sebou skončený ročník 2020/2021. Ako ho hodnotíte z celkového pohľadu?

- Myslím si, že táto sezóna bola výborná. Hlavne z toho dôvodu, že sme išli do ligy s hráčmi, ktorí s ňou nemali takmer žiadne skúsenosti. Niektorí chlapci už predtým naskočili do pár zápasov, ale väčšina z nich nie. O to viac sa tešíme, že sa nám podarilo kvalifikovať do prvej šestky. Nakoniec sme zaznamenali pekný úspech a po dvoch ťažkých zápasoch sme sa prebojovali do Európy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj: Neregulárne, nespravodlivé, nepochopiteľné. Kluby z V. ligy reagujú na reštart súťaže Čítajte

Dlho ste sa držali na tretej priečke znamenajúcej európsku miestenku. Nakoniec vám ju výbornou stíhacou jazdou uchmatla Trnava. Zrejme o tom rozhodla aj najdlhšia séria ligových prehier MŠK za sebou vždy o jeden gól – s Vionom, Slovanom a Dunajskou Stredou. Vidíte to rovnako?

- Treba to brať komplexne. V Zlatých Moravciach sme boli lepším mužstvom, ale z ojedinelého útoku na konci zápasu sme inkasovali. Išlo o nešťastnú prehru. So Slovanom sme prehrali po chybe VAR-u. V Dunajskej to bol vyrovnaný duel, domáci boli lepší. Ale šance na vyrovnanie sme mali. Nebral som tieto tri duely ako katastrofu. Škoda zápasu v Trnave. Tam sme išli za víťazstvom, čo sa nám nepodarilo. Museli sme však aj kalkulovať, keďže sme hrali na viacerých frontoch. A aj to nás stálo sily.

“ Myslím si, že táto sezóna bola výborná. Hlavne z toho dôvodu, že sme išli do ligy s hráčmi, ktorí s ňou nemali takmer žiadne skúsenosti. „ Pavol Staňo

Šanca vybojovať európske predkolo žila aj cez pohár, kde ste sa prebojovali do finále. Proti Slovanu sa mladé mužstvo, hrajúce od 26. minúty v oslabení, držalo statočne, nakoniec smolne prehralo po góle z penalty. Tento zápas mal pre vás trpkú príchuť, však?

- Z vývoja zápasu som bol sklamaný. Pred stretnutím som videl, že Slovan máme výborne rozpracovaný. Mužstvo bolo na zápas skvelo nastavené. Červená karta všetko zmenila. Aj napriek tomu si myslím, že chlapci podali heroický výkon. So Slovanom sa hrá ťažko v jedenástich, nieto v desiatich, ale dokázali sme s nimi držať krok. Mužstvo na vývoj zápasu dobre zareagovalo. Myslím si, že až veľmi prísna penalta rozhodla o víťazstve belasých.

Ďalej sa dočítate aj: Či sa v jeho očiach objavili po finále pohára slzy Čo prežíval, keď jeho mužstvo prehrávalo doma so Zlatými Moravcami 0:2 Čo povedal na adresu fanúšikov V čom urobili jeho zverenci obrovský progres Čo povedal na adresu jednotlivých postov - brankárov, obrancov a útočníkov V tejto sezóne dali o sebe vedieť nováčikovia Kaprálik so Slebodníkom, čo povedal na ich adresu? Ako vníma fakt, že sa stal najlepším trénerom roka vo Fortuna lige Čo povedal na absenciu najlepšieho strelca Dawida Kurminowskeho v jedenástke sezóny Ako sa mu dennodenne pracuje s mladými chlapcami Čo vníma po trénerskej stránke ako svoj najväčší progres Či ho uvidíme na lavičke žltozelených aj v novom ročníku

Určite to bolo veľmi emotívne aj v šatni, pretože mladým chlapcom nechýbalo veľa, aby zaznamenali prvý úspech. Objavili sa vo vašich očiach slzy?