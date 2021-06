Žilinčania chcú zakvitnuté mesto. Radnica sľubuje zmeny

Žilina zakvitne celoročne.

4. jún 2021 o 5:32 Branislav Koscelník

ŽILINA. Len málokedy sú Žilinčania v niečom jednotní. Nové kvetinové záhony, ktoré rozkvitli na viacerých miestach v Žiline, však vyvolali nečakane nadšené reakcie.

Nevídaný ohlas priniesli najmä zelené pásy medzi cestami, či okolo chodníkov. Tulipány, narcisy a modrice ešte stále hrajú množstvom farieb.

Kde všade zakvitli? Ul. Vysokoškolákov Tajovského Park Ľ.Štúra V. Okružná Košická Záhony kde boli v minulosti vysadené letničky a vyvýšené nádoby

Reakcia, ktorú priniesla výsadba jarných kvietkov ukazuje, že ľudia túžia po krajšom a farebnejšom verejnom priestore.

Pozitívne prijatie jednoduchého riešenia, ktoré stálo 14-tisíc eur, poukazuje aj na to, že v krajskom meste dlhodobo chýba systematická starostlivosť o zeleň a koncepcia výsadby kvetín, či drevín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Starí Žilinčania si na mesto v minulosti spomínajú ako na rozkvitnuté. Už na konci 19. storočia vzniklo prvé mestské záhradníctvo. Aj vo vojnových časoch v roku 1942 bolo na území mesta vysadených takmer 70-tisíc kvetov.

Žilina má po dlhých rokoch svoju mestskú záhradníčku. Jej úlohou je rozširovať zeleň. Hľadá nevyužité verejné plochy a plánuje na nich výsadbu kvetov, stromov a ostatnej zelene. Anna Kyselová sa teší, že ľudia pozitívne vnímajú zmeny a sľubuje ďalšie rozširovanie kvetinových záhonov.

„Nakoľko to obyvatelia vítajú, zamýšľame sa nad tým, že ešte v tomto roku výsadbu na prícestných pásoch rozšírime. Chcela by som sa viac zamerať na centrum mesta a druhý a tretí okruh v meste a na miesta, kde to má význam z hľadiska zatraktívnenia prostredia. Nemáme však ešte presné lokality,“ naznačila plány záhradná architektka, no podotkla, že jarné kvety sú len jedným kamienkom do mozaiky rozkvitnutej Žiliny.

Od letničiek, cez trvalky, extenzívne záhony, kobercové výsadby alebo kvetinové lúky.

„V spolupráci s oddelením životného prostredia budeme v tomto roku pracovať na koncepcii, na akých plochách a v akom množstve budeme pristupovať k výsadbe. Ja by som sa chcela zamerať na kvetinové lúky na pásoch pozdĺž komunikácii. Vidím zmysel v zvyšovaní biodiverzity. Ďalšou možnosťou sú extenzívne zmiešané trvalkové výsadby,“ podotkla mestská záhradníčka.

Zakvitli prvé výsledky

Hlavný architekt Rudolf Chodelka sľubuje, že na jeho útvare hľadajú spôsoby, ako urobiť Žilinu ešte zelenším a viac zakvitnutým mestom. Podľa neho ide stále len o jedno. Vytvoriť krajšie mesto a lepší priestor na život.

„Toto sú prvé výsledky procesu, ktorý sa naštartoval. Pozitívna reakcia ma vôbec neprekvapuje, pretože ľudia chcú mať pekné, čisté a rozkvitnuté mesto a toto je ukážka toho, kam mesto chce smerovať. Berieme to iba ako začiatok procesu,“ sľubuje hlavný architekt, ale vníma aj finančné limity plánov.

Na trvalkovú výsadbu má mesto k dispozícii na tento rok 30-tisíc eur a na letničky asi 28-tisíc.

„Financie sú vždy až na prvom mieste. My si uvedomujeme, že ak chceme mať mesto krásne, potrebné sú prvotné investičné náklady a potom sú dôležité náklady potrebné na údržbu a správu.“

Pomôžu nórske fondy

Radnica získala len nedávno z nórskych fondov 1,3 miliónový balík pre projekty, ktoré majú zvýšiť schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy.

Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania mestských lokalít, napríklad výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu.

Okrem nej by počas realizácie projektu mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách.