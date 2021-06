Fiabáne: Na Bratislavskej ulici nechceme ďalšie unimobunky

Sociálna komisia na svojom zasadnutí schválila okamžité pridelenie dvoch nájomných bytov.

3. jún 2021 o 5:25 Branislav Koscelník

Tridsaťpäť ľudí z Bratislavskej ulice v Žiline zostalo bez strechy nad hlavou potom, ako pred dvoma týždňami pri nočnom požiari zhorela strecha a podkrovie v bytovom dome pri železničnej trati. Mnohí z nich sa nasťahovali do telocviční a šatní v bývalej Základnej škole na Hollého ulici.

Mesto Žilina rozhodlo, že obyvatelia bytového domu na Bratislavskej ulici nebudú od momentu vyhlásenia mimoriadnej udalosti v súvislosti s požiarom platiť nájom.

Sociálna komisia na svojom zasadnutí schválila okamžité pridelenie dvoch nájomných bytov. Ide o dve rodiny, ktoré nemajú žiadne dlhy a majú vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. Tri dospelé osoby a štyri deti by sa mali do náhradného ubytovania nasťahovať hneď, ako prebehne administratívny proces súvisiaci s odovzdaním bytov. Mesto rieši aj náhradu za dočasné ubytovanie pre ďalšie rodiny.

Stále sa čaká na odborné posúdenie technického stavu bytového domu. Ďalšie podrobnosti v rozhovore s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabáne.

Máte už presnejšiu informáciu o stave bytového domu po požiari?

Ešte stále nie. V najbližšom čase by sme mali mať výsledky statického posudku.

Dá sa už teraz povedať, či pôjdete do rekonštrukcie objektu?

Pre nás by bolo ideálne, aby stavba z hľadiska statického zostala stáť. Vieme s určitosťou povedať, že ak zostane stáť, bude si vyžadovať významnú investíciu. Hasenie požiaru výrazným spôsobom zasiahlo najmä stropy. Stropy, ale aj celú budovu bude zrejme treba rekonštruovať. V hre je aj rozšírenie kapacity domu. Na prízemí a prvom poschodí bolo šesť bytov. Ak by sme išli do rekonštrukcie, uvažujeme nad tým, že by sme rozšírili počet bytov a dva byty v podkroví. Chceme rozšíriť kapacitu bývania, pretože nám byty v tomto priestore chýbajú.

Je pre vás prípustná cesta budovania unimobuniek na bývanie, ako to vyriešilo minulé vedenie mesta?

Chceme sa tomu naozaj vyhnúť. Toto riešenie malo byť dočasné a nepovažujeme ho za veľmi šťastné. Našou stratégiou je umiestňovať ľudí ubytovaných v unimobunkách po prvom požiari v kontajneroch niekde inde. Zásadnou podmienkou je, že ľudia musia mať splnené svoje pozdĺžnosti voči mestu. Je to obrovský problém, s ktorým zápasíme. Obyvateľom vysvetľujem, že musia mať zaplatený poplatok za komunálny odpad, nájomné. Snažíme sa im pomôcť, ale musia rešpektovať pravidlá hry, ktoré nastavuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie. V prípade zbúrania budovy sme nútení hľadať im náhradné ubytovanie, ale opakujem, toto nie cesta, ktorou sa chceme uberať. Veľmi nerád by som išiel pristavaním ďalších kontajnerov, ktoré by vždy mali byť len dočasným riešením. Skôr sa spoliehame na to, že sa budova bude dať zrekonštruovať a obyvatelia sa vrátia do svojho pôvodného bývania s tým, že musíme na prechodné obdobie vyriešiť ich bývanie.

Bude to v tomto roku?

Neviem si predstaviť, že by sme rekonštrukciu presúvali do ďalšieho roka. Ak budeme poznať technický stav budovy, pripravíme rozpočet na rekonštrukciu, finančné prostriedky budeme musieť nájsť. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadnu situáciu, máme uvoľnené ruky v rýchlosti konania. Vedeli by sme byť efektívni a dom zrekonštruovať ešte v tomto roku.

Dovtedy budú obyvatelia domu bývať v telocvični na Hollého?

Medzi rodinami sú aj také, ktoré majú splnené všetky povinnosti voči mestu. Dve rodiny majú podanú žiadosť o nové bývanie. Im vieme ponúknuť iné bývanie. Ďalšie rodiny sa budú musieť vysporiadať s pozdĺžnosťami. Bez toho sa nám bude ťažko konať, pretože nechceme vytvárať žiaden precedens. Každý občan mesta si musí plniť svoje povinnosti bez ohľadu na to, kto to je. Nikto sa nemôže spoliehať na to, že dostane v tejto situácii byt na Hájiku, tak to nefunguje. Hľadáme možnosti v rámci Bratislavskej, kde vieme ponúknuť náhradné bývanie. Je to mimoriadna situácia, ľudia sú akoby na ulici, základná škola nie je trvalým riešením. Ľuďom z Hollého bude poskytnuté bývanie v bytoch, ktoré sú dispozícii, ale opakujem, aj v nadväznosti na to, či majú, alebo nemajú splnené povinnosti voči mestu.

Dostávajú ľudia z Hollého okrem stravy od mesta aj nejaké služby?

Zabezpečujeme ubytovanie, plnohodnotnú stravu, lekársku starostlivosť. Priestory nie sú ideálne, ale funguje to bez problémov. Deti chodia do škôl a škôlok. Registrujem aktivity občianskych združení, ktoré vytvárajú voľnočasové aktivity. Priestor je monitorovaný mestskou políciou, aj našimi sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi komunitného centra na Bratislavskej. Urobili sme všetko preto, aby ľudia mohli plnohodnotne a dôstojne fungovať.