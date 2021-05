Franke je spoločnosťou pre ľudí

Rozhovor s HR manažérkou Gabrielou Žemberovou.

30. máj 2021 o 14:39

Švajčiarsky koncern Franke patrí k popredným svetovým hráčom vo výrobe kuchynských produktov. Len nedávno skoncentrovali výrobu kameninových a kompozitných drezov do nového výrobného závodu blízko Strečna. HR manažérka Gabriela Žemberová v rozhovore tvrdí, že v závode, v ktorom pracuje 500 zamestnancov, už dosiahli plánované kapacity. Výroba v Strečne predčila očakávania a v súčasnosti už sú nevyhnutné investície do nových výrobných zariadení.

Aké postavenie má výrobný závod pri Strečne v rámci globálnej spoločnosti FRANKE?

Článok pokračuje pod video reklamou

- Franke Slovakia patrí k výrobných závodom začlenením pod divíziu Kitchen Systems. V rámci tejto divízie máme vlastnú a jedinečnú subdivíziu Color Sinks, čiže oblasť farebných drezov. Spoločnosť Franke Slovakia vybudovala nové sídlo v priemyselnom parku v Strečne zlúčením pôvodnej výroby zo Žiliny, Škótska (Falkirk) a Holandska (Brunssum). V súčasnosti sme jediným a výlučným výrobcom farebných drezov pod značkou Franke s distribúciou do celého sveta.

Na čo sa špecializuje výrobné zameranie?

- Naše hlavné zameranie spočíva vo výrobe špičkových farebných drezov pre svetový trh. Sme zodpovední za výrobu a súvisiace prevádzkové činnosti kameninových drezov Fragranite a kompozitných drezov Tectonite. Kameninové granitové drezy sú veľmi pevné, trvácne a odolné. Vyrábajú sa odlievaním, hlavným vstupným materiálom je kremičitý piesok v rozmanitých odtieňoch a ďalšie ingrediencie. Kompozitné drezy sa vyrábajú z ľahkého a vysoko pevného materiálu SMC, ktorý sa tiež používa v aplikáciách ľahkej technológie vrátane automobilového priemyslu.

Prečo sa spoločnosť FRANKE rozhodla centralizovať výrobu kameninových drezov do Žiliny?

- Závod Falkirk v Škótsku vznikol v roku 1759 a výrobe granitových drezov Franke sa venoval od roku 1990. Prevádzky v Žiline a v Brunssume vyrábali farebné drezy od roku 2007. Výstavba nového závodu v Strečne bola strategickým rozhodnutí najmä kvôli potrebe zvýšenia objemu výroby, zvýšeniu efektivity výroby a samozrejme aj optimalizácii a automatizácii výrobných procesov. V pôvodných prevádzkach už nebolo možné zvyšovať výrobné kapacity a pri narastajúcom dopyte bolo Strečno veľmi prínosné rozhodnutie.

Naša výroba vo Franke Slovakia je tiež zodpovedná za zvyšovanie dokonalosti operácií a prinášanie lean/štíhlych riešení na zlepšenie spolupráce v rámci dodávateľského reťazca a vytváranie ďalších hodnôt pre zákazníka.

Na akých pilieroch stojí slovenský výrobný závod?

- Naša celá skupina Franke Group sa riadi troma základnými piliermi a to One Franke: jedna značka, jedna stratégia, jedna kultúra. Naša kultúra je zakorenená v našich spoločných hodnotách, predstavách a cieľoch; našej internej komunite. Päť hodnôt spoločnosti Franke nám pomáha pretaviť našu stratégiu a značku do konkrétneho správania a konania. Hodnoty spoločnosti Franke sú pre všetkých zamestnancov na celom svete rovnaké a pomáhajú nám robiť správne rozhodnutia. Našimi hodnotami sú: Aktivizácia ľudí, Poskytovanie riešení, Posilnenie tímovej práce, Byť zodpovedný a Konať podnikavo.

Spoločnosť Franke je spoločnosťou pre ľudí. Je naším poslaním inšpirovať a nadchýnať zákazníka. Vytvárame preto riešenia, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári a dodajú pocit, že ste výnimoční. Chceme vám ponúkať výrobky, ktoré skutočne skvalitnia váš život. Tento cieľ nás motivuje k vytváraniu krásy.

Koľko zamestnancov pracuje v závode pri Strečne a aké majú benefity?

- V závode v Strečne sa nám podarilo dosiahnuť plánované kapacity už v roku 2020. Momentálne vo Franke Slovakia už pracuje okolo 500 zamestnancov. Využívame aj agentúry dočasného zamestnávania, ktoré nám zastrešili nábor na základné pozície v spoločnosti. Radi by sme zvýšením automatizácie vytvorili viac možností zamestnávania žien vo výrobe, čo súčasné pracovné postupy obmedzujú. Neustále zvyšujúce sa nároky na presnosť a kvalitu výrobkov nás povzbudzujú k hľadaniu nových rôznorodých riešení.

Vo Franke Slovakia dbáme na to, aby všetci naši pracovníci mali rovnaké možnosti, či už k vzdelaniu, benefitom alebo kariérnym príležitostiam. Aj to je jedným z našich znakov švajčiarskej pracovnej kultúry. Spravodlivosť, otvorenosť, transparentnosť a účelnosť. Našim zamestnancom zabezpečujeme bezplatnú dopravu do zamestnania a späť z Martina, Žiliny a Ružomberka; príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie; stravné lístky aj za dovolenkové dni; letný a zimný bonus; mesačný dochádzkový, prevádzkový a výkonnostný bonus. A obľúbeným benefitom medzi zamestnancami je možnosť zakúpenia drezu za zvýhodnenú cenu.

Výrobný závod Franke pri Strečne. (zdroj: Franke)

Aké sú výrobné výsledky? Dosiahli ste po presťahovaní do nových priestorov plnú výrobnú kapacitu?

- Inovácie vo výrobných postupoch, nové automatizované procesy a naši šikovní zamestnanci dokázali v závode v Strečne niekoľkokrát zvýšiť výrobné výsledky oproti pôvodným závodom na farebné drezy Franke. Mesačne dokážeme vyexpedovať cez 130 tisíc drezov do celého sveta. Plánované výrobné kapacity sme dosiahli už v roku 2020 a v súčasnosti ich rozširujeme investovaním do nových výrobných zariadení.

Aký je aktuálne dopyt po drezoch? Ktoré sú najsilnejšie trhy?

- Obdobie pandémie prinieslo na svojom začiatku mnohé neisté prognózy a obavy ohľadom správania sa zákazníkov. V krátkom čase sa tieto obavy zmenili na mnohé príležitosti a aktuálne máme veľký dopyt po našich drezoch. Pracujeme na plné kapacity a stále sú možnosti, kde sa zlepšiť. Našim najväčším odberateľom sú francúzske a nemecké trhy.

Výrobný závod Franke pri Strečne. (zdroj: Franke)

Na Slovensku máte aj vývojové pracovisko. Aké vylepšenia prináša do výroby?

- Naše R&D je zložené z viacerých tímov: Chemických inžinierov so zameraním na chemické procesy, vstupné materiály a receptúry. Prinášajú inovácie v podobe nových materiálov, optimalizáciou procesov napomáhajú zvyšovaniu kvality výsledných produktov. Neustále rozširujeme svoje portfólio farebných možností a vplyv na nový dizajn.

Konštruktéri prinášajú do života nové modely drezov v podobe nových foriem. Formy sa neustále vyvíjajú ako z technologického pohľadu, tak aj podľa zadávaných špecifikácií zákazníkov.

Produktová podpora – zmena preferencií zákazníka prináša neustále sa meniace kombinácie modelov, farieb, komponentov, obalov, ktoré v svojom unikátnom zložení vytvoria nových produkt. A to je potrebné zaznamenať a správne implementovať v našich systémoch. Aj tieto činnosti pokrývajú kolegovia z oddelenia vývoja a výskumu.

(zdroj: Franke)

Ako hodnotia majitelia svoje rozhodnutie investovať na Slovensku?

- Rozbeh nového výrobného závodu v Strečne neprebehol bez komplikácií. Oproti plánu nám meškali zariadenia, museli sme dlhšie obdobie udržať prevádzku aj v Žiline a v Holandsku, čo prinieslo navýšenie nákladov. Taktiež sme čelili prvé roky zvýšenej fluktuácii a komplikáciám pri zatrénovaní zamestnancov pri meniacich sa technologických procesoch. No napriek prvotným problémom sa investície oplatili. Aktuálne výroba v Strečne prekročila očakávania a stále napredujeme. Podarilo sa nám stabilizovať tímy a dokonca sa efektivita výroby neustále zlepšuje. Investíciu hodnotí majiteľ veľmi pozitívne. V roku 2020 sme v skupine dosiahli prvú priečku v kategórii Best Improvement Factory.

Existuje priestor pre ďalšiu expanziu na Slovensku?

- Veľký dopyt po našich produktoch otvára možnosti pre neustály rast. Rozširujeme naše kapacity výroby investíciami do ďalších výrobných buniek a taktiež sme zakúpili nový list pre oblasť Tectonite. Do budúcna už pracujeme na projekte pre rozšírenie priestorov prevádzky priamo v Strečne, kde by sme mali presunúť skladovacie priestory a opäť pridať výrobné zariadenia. Uvidíme, čo prinesie nasledujúce obdobie.