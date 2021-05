Gólman MŠK Samuel Petráš: Vysnívaná sezóna v najlepšom klube na Slovensku

Rozhovor s brankárskou jednotkou MŠK Žilina.

30. máj 2021 o 9:36 Matej Martinčo

ŽILINA. Pre brankára Samuela Petráša bola práve skončená sezóna prvou kompletnou medzi slovenskou elitou. Odchovanec žilinského futbalu nevynechal v lige ani jednu minútu, štyrikrát si udržal čisté konto a v pár zápasoch viedol mužstvo ako kapitán.

S 22-ročným gólmanom sme sa po víťaznom stretnutí so Zlatými Moravcami obhliadli za dlhou cestou k ich vysnívanému cieľu – zisku miestenky do pohárovej Európy.

V rozhovore so Samuelom Petrášom sa dočítate: Ako videl prvú gólovú situáciu hostí a či mohol presnému zásahu zabrániť Článok pokračuje pod video reklamou Čo povedal na adresu fanúšikov, ktorí celý zápas povzbudzovali Čo podľa neho zväzovalo Žilinčanom nohy Pre gólmana MŠK išlo o kompletne prvú sezónu v seniorskom futbale, v čom bola náročná? Prečo si myslí, že ich v novom ročníku čakajú ťažšie zápasy ako teraz Čo hovorí na to, že s ním klub predĺžil zmluvu do roku 2024 Ako bude tráviť voľné dni

V prvom rade gratulácia k postupu do pohárovej Európy. Ako hodnotíte zápas?

- Ďakujeme. Bol to ťažký zápas. S týmto súperom sme hrali už šiestykrát, čiže to bolo skôr o taktike. Dostali sme góly z toho, čo sme aj očakávali – zo štandardky, brejku či nakopávanej lopty do šestnástky.