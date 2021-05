Štefan Súkeník: Potenciál KINEKUSU je v každom z nás

Rozhovor s podnikateľom Štefanom Súkeníkom.

29. máj 2021 o 16:30

Na trh prišiel s konceptom, ktorý je ako šitý na mieru slovenskému zákazníkovi. Štefan Súkeník od základu vybudoval dnes už najväčší slovenský veľkoobchod s domácimi potrebami a sieť obchodov s tovarom pre domácich majstrov, domácnosť a záhradu. Jeho KINEKUS sa stal pojmom a Štefan Súkeník rešpektovaným podnikateľom a propagátorom férového podnikania.

Dokázali ste vybudovať veľkú obchodnú spoločnosť na zelenej lúke a úspešne konkurovať nadnárodným obchodným reťazcom. V čom je koncept čaromarketu Kinekus jedinečný?

- Kinekus je skutočné zhmotnenie chlapčenského sna, ktorý som sníval v nie ľahkej dobe, keď som mal 14 rokov. Vtedy (rok 1980 u nás bol socializmus a súkromné firmy neexistovali...) som si predstavoval, že raz budem mať firmu a bude sa volať KINEKUS. Často som musel bojovať proti nepriazni okolia a ťažkým podmienkam, ale s pomocou Božou a všetkých obetavých ľudí, ktorí pracovali pre Kinekus, sme to dokázali. Výsledok 30-ročného úsilia, môžete vidieť, počuť a hlavne môžete vyskúšať naše služby pri nákupe alebo poradenstve.

Kinekus spája štyri svety: domácnosť, záhradu, náradie, vykurovanie, čím je prispôsobený pre širšiu vekovú štruktúru ľudí s rôznymi požiadavkami a potrebami. Osobitný v Kinekuse je individuálny prístup k zákazníkovi, a schopnosť kvalitne poradiť pri výbere z nášho sortimentu.

Centrála a distribučné centrum v Žiline. (zdroj: Kinekus)

Ste jednou z firiem, kde hrajú firemné hodnoty podstatnú úlohu. Na akých základoch stojí Kinekus?

- Na prvom mieste je vždy spokojný zákazník a rovnako spokojný zamestnanec aj dodávateľ, následne aj majiteľ a spolu vytvárame trvalo udržateľné životné prostredie. Nedosiahne sa to bez ochoty slúžiť, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoju prácu, rozhodnutia a riešenia, pracovitosti a vytrvalosti všetkých zainteresovaných. Stojíme na hodnotách, ktoré sú súčasťou férového podnikania a slušného žitia, vytváraní zdravých osobných a obchodných vzťahov.

Firemné hodnoty. (zdroj: Kinekus)

Koľko zamestnancov pracuje vo vašej spoločnosti a čím ich viete motivovať pre prácu?

- Na centrále a vlastných prevádzkach pracuje približne 140 zamestnancov, a na franchisových prevádzkach asi ďalších 100. Spoločnosť počas 30-ročného pôsobenia prešla viacerými míľnikmi a pri každom mala možnosť stretnúť a prijať nových ľudí s novými skúsenosťami a pohľadom, ktorí sa v danej chvíli stali hnacím motorom pre tých súčasných.

Pri práci s ľuďmi chceme, aby bol využívaný potenciál a talent každého z nich v maximálnej možnej miere, je potrebné vytvárať priestor pre vlastnú sebarealizáciu, ktorá vnútorne motivuje človeka dávať návrhy a riešenia, prichádzať s nápadmi. V dôvernom a bezpečnom prostredí sa jednoduchšie tvorí, komunikuje, preberá zodpovednosť. Rozbehnuté sú viaceré projekty na ktorých kolegovia pracujú, obhájením významu a opodstatnenia dostávajú podporu pre realizáciu. Následne nastavujú procesy, zdieľajú informácie a postupne posúvajú spoločnosť dopredu.

Štefan Súkeník motivuje zamestnancov tesne pred otvorením novej predajne. (zdroj: Kinekus)

Zákazník sa v Kinekuse cíti príjemne a vie, že dostane od personálu odbornú informáciu. Pracujete so zamestnancami, aby boli naladení pre hodnoty firmy?

- KINEKUS zahŕňa viaceré oblasti a činnosti pri ktorých sa priamo alebo nepriamo pracuje so zákazníkom, ako maloobchod, veľkoobchod, internetový predaj a aj reklamácie. Predaju predchádza nákup tovaru, ktorý je prispôsobený zákazníkovi a jeho potrebám, pružne reaguje na meniace sa podmienky prostredia a správanie sa zákazníka, marketing, ktorý ho vhodne osloví a v správnej chvíli mu ponúkne to čo, môže hľadať a potrebovať.

Za celým reťazcom sú ľudia, kontinuálna práca s nimi, ktorí sú zžití so základnými firemnými hodnotami pretavenými do dennej rutiny, bežnej agendy. Nie je to automatický proces, sedenie na pár hodín alebo prečítanie bodov internej smernice. Vo všeobecnosti hodnoty tvoriace firemnú kultúru buď človek prirodzene prijme, kultúrou žije, alebo s ňou vnútorne bojuje a firmu opustí.

Je nevyhnutne dôležité v akejkoľvek dobe nestagnovať a nespoliehať sa na úspechy z minulosti, ale snažíme sa byť viac krokov vpred a byť pripravení na možné zmeny, tak ako z ekonomického hľadiska, tak z pohľadu pracovnej sily a pracovného prostredia.

Optimistický pohľad na nové príležitosti, schopnosť mať vízie, dáva zároveň ľuďom istotu, že v prípade nevyhnutnej potreby zmeny vplyvom vonkajších podmienok bude zamestnávateľ vedieť zareagovať a udržať si pozíciu na trhu a tým aj ich pracovné miesto.

V Kinekuse človek nájde všetko - od lyžičky po miešačku. (zdroj: Kinekus)

Ako sa uchytil koncept franchisingových prevádzok? Je to smer, ktorým sa chcete uberať?

- Myslím, že koncept Kinekus je vymyslený dobre, preverený počas mnohých rokov na rozličných miestach Slovenska. Avšak kľúčové je, aby aj franchisový partner sa stotožnil s našimi hodnotami a nebral Kinekus len ako investičnú príležitosť, ktorá za každých okolností mu musí priniesť zisk. Zákazník veľmi citlivo vníma, či nám ide o jeho spokojnosť, alebo len o jeho peniaze. Preto ešte nemáme 300 obchodov, lebo hľadáme tých najlepších partnerov, ktorí budú premýšľať prozákaznícky a budú ochotní slúžiť.

Kinekus na trh prináša aj vlastné značky - napr. ING-CO a PROKIN. (zdroj: Kinekus)

Kde vnímate potenciál pre ďalší rozvoj spoločnosti?

- Potenciál? Ten je predsa v každom z nás a preto hľadáme ľudí, ktorí chcú rozvíjať vlastné talenty, ktorí hľadajú výzvy a neboja sa ťažkostí. Hľadáme ľudí, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a nie takých, ktorí sa chcú len zamestnať a v kúte prečkať ťažké časy...

Logo. (zdroj: Kinekus)

Čím prekvapíte zákazníkov v najbližšej budúcnosti?

- Prekvapení pripravujeme veľa, či už v nových, alebo vylepšených výrobkoch, spôsobe predaja, komunikácie so zákazníkmi. A v neposlednom rade pripravujeme prestavbu našej najstaršej a najväčšej prevádzky v Žiline na Kamennej ulici... Nechajte sa prekvapiť!