Veľká radosť, MŠK po roku opäť v Európe! Ohlasy hráčov na napínavý duel

Šošoni zvíťazili v nervydrásajúcom zápase.

29. máj 2021 o 10:16 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina si po roku opäť zahrajú v pohárovej Európe. Vo včerajšom finále baráže o Európsku konferenčnú ligu zdolali v napínavom stretnutí Zlaté Moravce 3:2 po predĺžení, keď museli otáčať už nepriaznivý stav 0:2. Prinášame vám ohlasy jednotlivých hráčov na včerajší zápas.

Taofiq Jibril, útočník, strelec víťazného gólu: Cítim sa skvelo, pretože som mohol pomôcť tímu. Sú to skvelé chvíle pre každého z nás, pretože išlo o ťažký zápas. Toto víťazstvo si užijeme a trochu si oddýchneme. A určite sa vrátime ešte silnejší.

Vahan Bichakhchyan, záložník, strelec dvoch penaltových gólov: Bol to dramatický zápas. Vôbec sme si nepredstavovali, že budeme prehrávať 0:2. Ďakujem celému mužstvu, všetkých chalanom, ale aj fanúšikom, ktorí nás podporovali až do konca. Každý jeden z nás veril, že priebeh zápasu môžeme otočiť. Nakoniec sa nám to podarilo, za čo sme veľmi radi. Myslím si, že Európu sme si zaslúžili. Každý chalan má svoje ciele, treba makať každý deň.

Ján Minárik, kapitán: Súpera sme dostali na koňa lacnými gólmi. Vedeli sme, že si nevytvoria veľa šancí. Trošku sme zmenili systém a našťastie sa nám podarilo streliť vďaka penaltám dva góly. V predĺžení sme cítili, že sme na tom oveľa lepšie ako súper. Vypracovali sme si tutovky, ktoré určite musíme premieňať. Ešte sme si to zdramatizovali, ale, chvalabohu, zvíťazili sme.

Samuel Petráš, brankár: Bol to ťažký zápas. S týmto súperom sme hrali už šiestykrát, čiže to bolo skôr o taktike. Dostali sme góly z toho, čo sme aj očakávali – zo štandardky, brejku či nakopávanej lopty do šestnástky. Ale odrazili sme sa. Chvíľu sme boli otrasení. Aj vďaka penaltám sme sa dostali späť do hry. Po našom vyrovnaní to už bola hra na jednu bránu, len sme nevedeli skórovať. Išli sme si za tým, čo sme chceli.

