Basketbalový tréner Milan Rožánek: Hráči sú športovo v žalostnom stave

Rozhovor so šéfom a trénerom klubu Academic ŽU Žilina.

2. jún 2021 o 18:22

ŽILINA. Prednedávnom sme vám na našom webe prostredníctvom rozhovoru s Ing. Bohdanom Iljaškom priblížili činnosť Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina v uplynulej sezóne. V týchto dňoch sme mapovali situáciu v tíme Academic ŽU Žilina, účastníkovi druhej najvyššej súťaže mužov na Slovensku. Rozprávali sme sa so šéfom a trénerom klubu PaedDr. Milanom Rožánkom.

Pred štartom sezóny 2020/2021 v auguste minulého roka ste mali určite konkrétne predstavy o tom, čo v nej chcete dosiahnuť. Pravda, vtedy nikto nepredpokladal, že pandémia prakticky pochová výkonnostný šport na celú sezónu. Predsa len, podarilo sa vám z plánov niečo realizovať?

- Pred sezónou – netušiac, čo sa v ďalšom období stane - sme si stanovili tri vážne ciele. Prvým bolo obhájenie prvenstva z posledných Akademických majstrovstiev Slovenska v basketbale mužov na letnej univerziáde 2020, ktorej usporiadateľom bola naša Alma mater Žilinská univerzita. Druhým cieľom bolo umiestnenie v 1. lige mužov do tretieho miesta a tretím úspešná reprezentácia školy a Slovenska na majstrovstvách sveta univerzít v srbskom Belehrade.

Vieme, že prvý cieľ ste dosiahli, univerziáda sa v Žiline uskutočnila a vaši zverenci zvíťazili, informácie o celom podujatí však boli skúpe. Môžete nám prezradiť, aký priebeh mali súťaže mužov pod deravými košmi?

- Najväčší sviatok vysokoškolského športu sa po niekoľkých prekladaniach termínu univerziády predsa len uskutočnil začiatkom októbra. A basketbal bol pre Žilinskú univerzitu najúspešnejším športom. Na mužskom turnaji dominovali akademici ŽU, aj keď vo finále s UK Bratislava museli tvrdo bojovať o víťazstvo 69:67. Zjednodušene možno povedať, že vo finále bol kľúčovým hráčom kapitán tímu a reprezentant Slovenska Róbert Rožánek, ktorý súperovi nastrieľal 50 bodov!

Zlaté medaily vybojovali hráči – bratia Róbert a Richard Rožánkovci, bratia Oliver a Dávid Lukáčovci, Š. Ďuriš, S. Fedor, P. Kuric, T. Boroň, M. Borik, A. Dusa a M. Líška pod vedením trénera M. Rožánka a asistentov J. Valucha a R. Rožánka st. Pritom treba povedať, že veľkým hendikepom pre naše mužstvo bola neúčasť J. Merešša, ktorý pôsobí v zahraničí.

Maximálny úspech sa nám podarilo dosiahnuť v streetbale /basketbal trojčlenných družstiev na jeden kôš, budúci olympijský šport, pozn. red./ Na streetbalovom turnaji sme vytvorili tri družstvá – A, B, C – a aj bez bratov Rožánkovcov, ktorí museli odísť pre extraligové povinnosti, v konkurencii desiatich tímov, sme vybojovali všetky miesta na stupňoch pre víťazov! Oporami boli Róbert Rožánek, najlepší strelec a najproduktívnejší hráč /MVP/, so Šimonom Ďurišom zaradený do All Stars na basketbalovom turnaji, Dávid Lukáč /MVP/ a Šimon Ďuriš /najlepší strelec/ na streetbalovom turnaji.

Váš druhý cieľ – umiestnenie do 3. miesta v prvej lige zostal vo „vzduchoprázdne“, súťaž sa neodohrala.

- Nielen druhý, ani tretí cieľ sme nemali možnosť dosiahnuť. Predpokladali sme, že keď pustili súťaže vo futbale, hádzanej a vo volejbale, tak budeme môcť hrať aj basketbalovú prvú ligu, v ktorej malo byť favoritom Komárno /zostúpilo z extraligy/. V 1. lige sa odohralo iba prvé kolo, my sme v ňom mali voľno, potom pandémia definitívne súťaž stopla. Naším tretím cieľom malo byť čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta v basketbale vysokých škôl – ani tie sa v Belehrade pre pandémiu neuskutočnili, sú odložené, termín zatiaľ určený nie je.

Aká je aktuálna situácia vo vašom klube?

- Uplynulá sezóna bola utlmená takmer do samého konca, opäť sme začali trénovať až 23. apríla, aj to len v obmedzenej miere. Na tréningu mohlo byť spolu šesť ľudí, čiže päť hráčov a tréner. Nechápem, prečo sa stanovil počet trénujúcich na šesť. Nevyhovuje to ani pre basketbal /hrajú piati proti piatim/, ani pre volejbal /6 proti 6/, ani pre hádzanú /7 proti 7/. O futbale a hokeji ani nehovorím.

Pripadá mi to, ako keby tvorcovia týchto nariadení nevedeli, koľko hráčov je na ihrisku v týchto športoch. Je všeobecne známe, že pohybová aktivita, pohyb na čerstvom vzduchu, fyzická zdatnosť, sú priamo úmerné imunite jedinca. My sme totálne zrušili pohybovú aktivitu, najmä mládeže, tú sme priviedli k absolútnej pasivite, čím sme jej výrazne znížili imunitu.

“ Doslova opätovne budujeme u hráčov návyk na pravidelnú telovýchovno-športovú činnosť. „ Milan Rožánek

Hráči sú športovo doslova v žalostnom stave, fyzicky i basketbalovo. Za uplynulé dva týždne akého-takého trénovania musím, žiaľ, konštatovať, že u hráčov postrádam primeranú aktivitu, iniciatívu, aj ochotu v čo najkratšom čase dohnať zameškané. Čím ďalej, tým viac ma hráči presviedčajú, že zabudli na to, ako sa na tréningu naplno pracuje. Pokúšame sa dohodnúť nejaké priateľské zápasy, aby sme zachránili aj to málo, čo sa dá do konca júna.

Doslova opätovne budujeme u hráčov návyk na pravidelnú telovýchovno-športovú činnosť. Z hracej komisie SBA máme informáciu, že by sa možno mohol hrať jeden, či viac kvalifikačných turnajov mužstiev 1. ligy o postup do extraligy. SBA má totiž záujem doplniť počet účastníkov extraligy mužov na desať, príp. na dvanásť. Všetko však súvisí s peniazmi, a to bude v súčasnej situácii asi najväčší kameň úrazu.

Ako je na tom Academic ŽU? Zúčastníte sa týchto kvalifikačných turnajov, ak sa uskutočnia, a ak áno, s akými ambíciami?

- My sa samozrejme takého, resp. takých turnajov, chceme zúčastniť. O postupe do extraligy však najmä z finančných dôvodov môžeme uvažovať len veľmi ťažko. Iná vec by bola, keby sa našla skupina záujemcov, ktorí by boli ochotní zaoberať sa touto myšlienkou a najmä by boli schopní zabezpečiť potrebnú sumu financií na extraligu. Problém vidím aj v dostatočnom počte slovenských hráčov, ktorí by mali na extraligu výkonnosť. Nefandím totiž tímom, ktoré hrajú slovenskú extraligu so zahraničnými hráčmi.

“ Dúfam, že žiadna tretia vlna pandémie nebude. To by sme sa približovali ku koncu sveta. Z pohľadu športu určite. „ Milan Rožánek

Čo by ste chceli povedať na záver nášho rozhovoru?

- Chcem popriať všetkým zložkám v žilinskom basketbale, aj ženským, veľa chuti a entuziazmu do systematickej, poctivej, mravenčej tréningovej práce, pretože je známe, že bez práce nie sú koláče. Na druhej strane, mali by sme sa držať sloganu „keď chceš dosiahnuť na mesiac, siahaj po slnku“. Pretože som realista, dúfam, že žiadna tretia vlna pandémie nebude. To by sme sa približovali ku koncu sveta. Z pohľadu športu určite.