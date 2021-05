Sága nedokončenej haly v Rajci je pred koncom

Opäť sa uvažuje nad športovou funkciou.

27. máj 2021 o 5:36 Branislav Koscelník

RAJEC. Už viac ako dvadsať rokov si nevie dať samospráva mesta Rajec rady s rozostavanou halou na Kostolnej ulici.

Nedávno do nej mesto investovalo 400-tisíc eur, no stačilo to len na zabezpečenie chátrajúceho objektu v centre mesta. Aby mohli Rajčania rozostavanú budovu aj využívať, bude musieť do objektu mesto zainvestovať ďalších asi 500-tisíc.

Mestskí poslanci ešte v roku 2016 rozhodli, že rozostavanú športovú halu zmenia na tržnicu s verejnými záchodmi a zastávkou autobusov. Mesto si zobralo na nevyhnutnú rekonštrukciu budovy úver.

Keď si však bývalé vedenie mesta dalo vyhotoviť podrobný projekt svojho zámeru, zistilo, že na pôvodné plány by potrebovalo až 800-tisíc eur. A tak ešte skôr, ako sa pustili do práce, vedeli, že na sprevádzkovanie tržnice nemajú zdroje a peniaze z úveru vystačia iba ak na záchranu objektu.

Spustili súťaž

Bremeno nedokončenej haly tak presunuli na nové vedenie mesta. Primátor Milan Lipka sa obyvateľov Rajca najskôr v ankete opýtal, na čo chcú využiť nedokončenú športovú halu.

Teraz oznámil, že príbeh kontroverzného rozostavaného objektu sa blíži do finále a mesto spustilo súťaž na dokončenie haly. Vo vestníku verejného obstarávania Mesto Rajec zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk, ktorej predmetom sú práve stavebné úpravy.

„Po ich zrealizovaní už objekt bude môcť slúžiť svojmu účelu a byť sprístupnený verejnosti,“ ohlásil dlho očakávanú správu Milan Lipka.

Bude aj športová funkcia

Radnica spolu s poslancami sa rozhodli rozšíriť pôvodný zámer využitia objektu a doplniť „športovú halu“ o športovú časť.

„Práve na tento účel bude využitá najväčšia časť haly, šatne a sprchy na bočnej strane od pošty. Je tu možnosť umelého klziska, ktoré by mohlo byť v prevádzke napríklad od novembra do februára, čo by využili aj školy, aj verejnosť. Možno prejaví niekto záujem prevádzkovať tu squash, fitnes centrum, alebo niečo iné. Toto je však oblasť, o ktorej je teraz zbytočne s niekým rokovať. Pandemické opatrenia tieto služby veľmi obmedzujú. Kým však bude hala dokončená, prídem s konkrétnymi návrhmi,“ sľúbil primátor Rajca.

Dostavba haly by podľa predpokladu mala vyjsť maximálne 565-tisíc eur, spolu s prvou etapou investícia do dokončenia objektu zrejme presiahne 900-tisíc eur. „Teraz nás čaká asi dvojmesačný proces výberu zhotoviteľa, tento výber nám vygeneruje aj konkrétnu cenu, za ktorú je možné halu dokončiť. Následne sa s poslancami dohodneme na ďalšom postupe. Dve veci sú však isté. Lacnejšie to už nikdy nebude a dokončiť to treba,“ dodal Milan Lipka.