Vláda odobrila používanie vakcíny Sputnik V na Slovensku

Očkovať by sa malo o dva týždne.

26. máj 2021 o 14:04 SITA

Vláda odsúhlasila používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal za úlohu umožniť

očkovanie touto vakcínou v počte do 200-tisíc dávok, a to do 7. júna.

Zároveň má vydať záväzné usmernenie. To má zabezpečiť, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými

odporúčaniami.



V materiáli, ktorý schválila vláda, sú uvedené aj riziká k bezpečnosti, účinnosti a ku kvalite vakcíny. Materiál tiež obsahuje tabuľku aj s vyhodnotením laboratórnych výsledkov zo Slovenska.

"Stále existuje nezanedbateľné množstvo občanov, ktorí deklarujú, že sa budú očkovať iba vakcínou Sputnik V," podotklo Ministerstvo zdravotníctva SR.

