Sereď zdolaná, šošonov čaká Vion. Bernát: Sme trochu naštvaní, zápas sme zbytočne zdramatizovali

O poslednú miestenku do Európskej konferenčnej ligy si to v piatok medzi sebou rozdá Žilina so Zlatými Moravcami.

26. máj 2021 o 17:54 Matej Martinčo

