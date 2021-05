Neúnosná situácia s diviakmi na žilinskom Hájiku. Na opatrenia treba čakať

Riešenie odpadového hospodárstva je prioritou hájických poslancov.

23. máj 2021 o 16:46 Branislav Koscelník

ŽILINA. Povyvracané kontajnery, poškodené autá a rozryté verejné priestory. Na diviaky sú už obyvatelia žilinského sídliska Hájik zvyknutí. Na najmladšom sídlisku sa cítia ako doma a ľudí už ani veľmi neprekvapujú.

V posledných mesiacoch sa však stávajú nočné nájazdy aj dvestokilogramových jedincov neznesiteľné. Zvykli si ľahko dostupnú potravu dolovať v kontajneroch a skoro každú noc sa verejný priestor zmení po ich výprave za potravou na spúšť.

Diviaky trápia žilinské sídlisko Hájik a jeho okolie už niekoľko rokov. Ani mnohé opatrenia úplne nevyhnali tohto nočného živočícha do dostatočnej vzdialenosti od žilinských sídlisk.

Poľovníci i mesto Žilina odvtedy posunuli niekoľko vecí dopredu. Vybudoval sa tisícmetrový plot pozdĺž sídliska, zorganizovali sa poľovnícke akcie zamerané na odstrel diviakov i niekoľko brigád na odstránenie krovín. Nič neprinieslo zásadný posun.

Do redakcie nám poslal správu Hájičan Milan, ktorý už má dosť besnenia diviakov. Vyzýva vedenia mesta k rýchlym opatreniam. Doslova si žiada odpoveď na otázku, kedy sa už skončí „diviačí teror“ na Hájiku?

„Ľudia v tejto mestskej časti sa boja večer vychádzať, aby ich náhodou pred domom nenapadol diviak. Deti púšťame so strachom von. Každý deň sa tu musia upratovať rozhádzané smetné koše. Každé ráno človek tŕpne, že jeho auto bude poškodené. Chcem sa spýtať, čo by sa dialo, keby toho diviaka zabil pytliak? Bolo by vyšetrovanie a vznesené obvinenie, ba aj vyčíslená škoda. No a keď diviak poškodí auto, keď v dnešnej dobe oprava sa pohybuje v tisíckach eur, je za toto niekto zodpovedný a kto preplatí vlastníkovi vozidla škodu?,“ pýta sa Milan.

Rýchle riešenia nie sú

A hovorí za viacerých Hájičanov, ktorí žiadajú od mesta ďalšie opatrenia. Mnohé totiž už nezaberajú. Je len šťastím, že sa okrem povyvracaných kontajnerov a poškodených áut nič vážnejšie nestalo.

Primátor Peter Fiabáne sám netajil prekvapenie, že sa diviaky v tomto roku ešte viac osmelili a naháňajú ľuďom strach.

„V predchádzajúcich dvoch rokoch sme urobili opatrenia a situácia sa upokojila. Tento rok je naozaj neúnosný a mám obavu, aby sa nestalo nič vážne. Určite to budeme riešiť, ale toto nie je záležitosť, ktorá sa dá vyriešiť zo dňa na deň,“ tlmil primátor očakávania Hájičanov z rýchleho vyriešenia situácie na osemtisícovom sídlisku.

Len dve priority

Poslanec za Hájik Ján Ničík potvrdil, že v investičnom pláne je okrem parkovania sídliskovou prioritou číslo jeden riešenie odpadového hospodárstva, a teda projektovanie a výstavba stojísk. Tie majú zamedziť diviakom prístup k dostupnej potrave.

„Toto sú témy, ktoré považujeme za dôležité. Bude to ešte dlho trvať. Hájik je blízko extravilánu. Občasné zatúlanie divej zveri sa nedá vylúčiť. Ide o to, aby sme nečelili nájazdom každý deň, keď sa v noci zobudíte a máte pod oknami diviaka. Toto sa musí skončiť,“ prisľúbil poslanec a dodal.

„Treba si uvedomiť, že problematika odpadového hospodárstva je zložitejšia. Okrem finančnej náročnosti sú tam veľké projekčné problémy. Najmä na starom Hájiku je veľmi veľa sietí, ktorých preloženie by bolo veľmi drahé a na to mesto nemá. A aj ich vybudovanie nie je lacná záležitosť,“ upozornil Ján Ničík.

Jeho slová potvrdil aj Peter Fiabáne. „Na sídlisku je veľký problém nájsť miesto pre kontajnerové stojiska a tento problém sa kombinuje s parkovaním. Vybrať miesto tak, aby neprišla petícia proti stojisku, je obrovský problém. Ľudia budú musieť rešpektovať, že niekde sa zaberú parkovacie miesta na úkor stojiská,“ podotkol primátor.

Nádejou polopodzemné kontajnery

V minulom roku vybudovalo mesto na Hájiku štyri kontajnerové stojiská. Okrem toho sú veľké očakávania od budovania siete polopodzemných kontajnerov. Na Hájiku by ich malo vyrásť trinásť. Momentálne dodávateľ pripravuje inžiniersku činnosť. Projekt však zamrzol.

„Firma, ktorá to spracováva, má nejaké problémy a ten proces sa spomalil. Prvé sa už mali budovať, ale stojíme na ich nečinnosti,“ priznal primátor Peter Fiabáne.

Cestou podľa radnice nie sú ani kryty na kontajnery, ktoré sa skúšobne objavili na Kempelenovej ulici. Tie malo mesto iba v prenájme. Samospráva pripravuje verejné obstarávanie na obstaranie troch krytov na tom istom mieste, kde boli doteraz. Ďalšie k nim nepribudnú.

„Na rozširovanie momentálne nie sú finančné prostriedky. Otázkou výmeny kontajnerov na komunálny odpad sa mesto zaoberá a je predmetom súťažných podkladov pre verejnú súťaž týkajúcu sa zberu a likvidácie odpadu na území mesta Žilina,“ podotkla Katarína Gazdíková komunikačného odboru žilinského Mestského úradu.