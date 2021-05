Festival talianskej kultúry sa začne v Žiline výstavou Corrada Cagliho

Corrado Cagli patrí medzi významných talianskych maliarov 20. storočia.

19. máj 2021 o 15:00 TASR, Branislav Koscelník

Festival talianskej kultúry Dolce Vitaj sa začne 21. mája v Žiline výstavou Corrada Cagliho, významného predstaviteľa talianskej maľby 20. storočia.

Festival predstaví výnimočné momenty nielen výtvarného umenia, ale aj talianskej architektúry, dizajnu, literatúry, fotografie a filmu. Iinformovala PR manažérka Zuzana Golianová.

Rad podujatí otvorí Cagliho výstava Strach z totemu v Považskej galérii umenia v Žiline. Potrvá od 21. mája do 27. júna 2021.

"Ponúka pohľad na magicko-totemický vizuálny svet umelca, ktorý sa zaujímal o filozofiu a psychoanalýzu a prácu Gustava Junga, kládol do popredia slobodu vyjadrenia a vlastnej predstavivosti," priblížila Golianová.

Corrado Cagli (Ancona 1910 – Rím 1976) patrí medzi významných talianskych maliarov 20. storočia. Spoločne s ďalšími nádejnými umelcami ako boli Giuseppe Capogrossi a Emanuele Cavalli založili umelecké združenie Scuola Romana.

Počas prvých rokov umeleckej aktivity sa venoval tvorbe grafitti a experimentoval s neokubistickou a metafyzickou maľbou. Považská galéria umenia v Žiline v rámci dlhodobej spolupráce s Talianskym kultúrnym inštitútom predstaví diela zo zbierky umenia Centro d´Arte Spaziotempo vo Florencii.

Jeho diela medzi prvými vystavovala Galleria d'Arte v Ríme a Triennale v Miláne v roku 1936, kde mali diváci možnosť vidieť obraz Battaglia di San Martino (Bitka o San Martino), ktorý sa od roku 1983 nachádza v Galérii Ufizzi vo Florencii. Na konci 30. rokov minulého storočia Cagli vystavoval aj v New Yorku.

V roku 1938 v období, keď sa sprísňovali protižidovské zákony, bol nútený kvôli svojmu pôvodu utiecť do Paríža a neskôr do New Yorku, kde si otvoril ateliér. V roku 1941 získal americké občianstvo, narukoval do americkej armády a bojoval v Európe vo vojne.

Dostal sa aj do koncentračného tábora v Buchenwalde a tento srdcervúci zážitok spracoval v sérii dramatických kresieb. Po skončení druhej svetovej vojny sa Cagli vrátil do Ríma, kde experimentoval s abstraktnou maľbou.

V roku 1946 získal cenu Guggenheim a v roku 1954 cenu Marzotto. Táto cena sa udeľovala v období 1951 – 1968 umelcom a mysliteľom, ktorí prispeli ku kultúrnej obnove povojnového Talianska a financoval ju módny dom Marzotto z Valdagna. V roku 1972 ho poverili, aby namaľoval cenu pre víťaza historických konských dostihov Palio di Siena. Niekoľkokrát vystavoval na Bienále v Benátkach (1936, 1938, 1948, 1954).

Pracoval pre divadlo aj film, a okrem toho sa zaujímal o filozofiu a psychoanalýzu, predovšetkým o prácu Gustáva Junga. Diela, ktoré budú vystavené v Považskej galérii umenia v Žiline patria medzi tie, ktoré ho spájajú práve s psychoanalýzou.

Jeho obrazy možno nájsť v mnohých významných zbierkach v Taliansku aj vo svete: Mestská galéria moderného a súčasného umenia v Ríme, Vatikánske múzeá, GAM v Turíne, Galéria Uffizi vo Florencii, Múzeum 900 vo Florencii, Museum of Modern Art v New Yorku, The Jewish Museum v New Yorku, LACMA v Los Angeles, Fine Arts Museum v San Franciscu, Múzeum moderného umenia v Eilate, Puškinove múzeum v Moskve, atď. Cagliho diela zbierali aj niektoré hollywoodske hviezdy, ako napr. Vincent Price, legendárny interpret hororových filmov. Cagli rečudržiaval priateľské vzťahy s mnohými talianskymi umelcami, ako boli Giuseppe Ungaretti, Riccardo Muti, Pier Paolo Pasolini, Alfonso Gatto, Elio Vittorini.

Básnik a spisovateľ Giuseppe Ungaretti o Caglim povedal: „Keď sa postaví pred plátno, vie, aký má cieľ: má ho v sebe, v očiach, prstoch, tele; má ho v sebe, vo svojej fantázii, pocitoch. To niečo prináša úžasné výsledky, takmer až zázraky.“

Diela Corrada Cagliho sú súčasťou zbierky umenia v paláci Farnesina, ktorú spravuje Ministerstvo zahraničných vecí v Ríme.