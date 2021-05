Šošoni majú Slovanu čo vracať: Budeme si dávať pozor, aby k žiadnej penalte neprišlo

Jediný raz vyhrali žltozelení Slovenský pohár pred deviatimi rokmi.

18. máj 2021 o 17:36 Matej Martinčo

ŽILINA. Už zajtra 19. mája sa dozvieme meno víťaza Slovenského pohára za ročník 2020/2021. Bude to jeden z dvojice ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina. Obaja fortunaligisti si v semifinálovom dvojzápase poradili so súpermi z druhej futbalovej ligy – belasí postúpili cez Banskú Bystricu a šošoni cez Košice. V kádri Slovana nastalo na trénerskej stoličke v uplynulom týždni k zmene – Darka Milaniča nahradil Vladimír Weiss starší.

Kouča MŠK Žilina Pavla Staňa sme sa opýtali, čo očakáva od finálového zápasu. „Určite nepôjdeme doň so strachom. So súperom si to rozdáme ako rovný s rovným. Nech vyhrá lepší,“ povedal rodák z Čierneho. U šošonov sme zvyknutí, že predvádzajú behavý futbal s krásnymi akciami. V zápase o pohárovú trofej bude po záverečnom hvizde dôležitý konečný rezultát.

„Pokiaľ príde výsledok po dobrej hre, čo je naším cieľom v každom jednom zápase, tak to bude len dobré. V stretnutí sa dá kalkulovať, ale nie vždy to vyjde. Naša filozofia je jednoznačná – ukázať dobrý futbal. A keď to bude podložené aj výsledkom, budeme sa tešiť,“ povedal tréner MŠK. 43-ročný bývalý obranca vie, čoho je jeho mužstvo schopné a na čo má. „O naše silné stránky sa oprieme. Do zápasu treba ísť s pokorou a pracovitosťou. Uvidíme, čo samotný duel prinesie,“dodal kormidelník sedemnásobného majstra Slovenska.

Vyvarovať sa chýb

Motiváciou uspieť bude pre mladé žilinské mužstvo určite fakt, že len jediný duel ich delí od zisku pohárovej trofeje. A aj to, že Slovan nedokázali poraziť ani v jednom zo štyroch vzájomných stretnutí vo Fortuna lige.