Za skvelé výkony ocenený deviatym miestom v ankete. Žilinčan Rožánek žiaril v Lučenci

S Róbertom Rožánkom sme sa obzreli za lučenskou anabázou.

4. jún 2021 o 18:07 Matej Martinčo

ŽILINA. Už to bude rok, čo sa pre finančné problémy akcionári klubu BK Slávia Žilina rozhodli, že do ďalšej sezóny sa neprihlásia. Hráči, ktorí vtedy vo štvrtom najväčšom slovenskom meste pôsobili, si tak museli hľadať nový angažmán. Jedným z nich bol aj rodený Žilinčan Róbert Rožánek.

Ten sa koncom júna minulého roka dohodol na zmluve s Lučencom. „Povedal by som, že som si vybral skôr istotu a zostal na Slovensku. Lučenec mal o mňa záujem už počas predchádzajúcej sezóny, dlhšie som s nimi komunikoval. Čiže som nešiel do nejakého veľkého rizika,“ povedal nám na úvod s tým, že najviac pri jeho rozhodovaní zavážilo, že k nemu vedenie klubu pristupovalo férovo.

Rožánek, ktorý začiatkom apríla oslávil 25. narodeniny, začal v klube trénovať začiatkom augusta. Určite však musíme spomenúť, že spolu s ním angažoval Lučenec aj jeho brata Richarda. „Dostali sme veľmi pekný byt v novostavbe, kde sme spolu bývali. Klub to zariadil na výbornú,“ povedal starší zo súrodencov. S prípravou na nový ročník začal v auguste. „Prvý mesiac sme tam boli len Slováci. Zo začiatku boli tréningy celkom ťažké a dlhé. Mali sme aj posilňovňu, prípadne sme behali po vonku,“ povedal.

Slovenská basketbalová liga odštartovala ročník 2020/2021 so siedmimi mužstvami. BKM Lučenec začal novú sezónu výhrou 104:80 nad Svitom. K víťazstvu prispel Rožánek 21 bodmi. „Boli sme radi, že sme do sezóny vstúpili dobre. Darilo sa všetkým hráčom, každý sa bodovo presadil. Aj môj brat si pripísal premiérový bod v extralige. Po zápase sme to patrične oslávili,“ povedal k danému zápasu Róbert.

Ďalej sa dočítate aj: Ako zhodnotil Róbert Rožánek základnú časť Pri prehre so Spišskou Novou Vsou 91:100 zaznamenal až 32 bodov, ako to okomentoval? V skončenej sezóne odohral aj najdlhší zápas z hľadiska minút. Čo povedal k prehre s Levicami 111:102 po dvojnásobnom predĺžení? Či mužstvo zasiahol koronavírus Ako zhodnotil štvrťfinálovú sériu s Interom Bratislava a počínanie Lučenca v pohári Ako je spokojný z osobného hľadiska (bol druhým najproduktívnejšom hráčom mužstva) V Lučenci pôsobil spolu s bratom Richardom, ako si toto pôsobenie užili? Čo povedal k deviatemu miestu, na ktorom sa umiestnil v tradičnej ankete Basketbalista roka Aké spomienky má na Žilinu a športového manažéra Nabila Trabelssieho, ktorý nedávno zomrel

32 bodov, aj takmer 45 minút

Paradoxne, na začiatku ročníka ťahal BKM najdlhšiu šnúru výhier – štyri. Potom už striedal víťazstvá s prehrami.