Húževka po prehratom finále nespal: Každý hráč si musí povedať, či dal do toho všetko

Na uplynulý hokejový ročník sme sa obzreli s tímovým manažérom Vlkov.

5. jún 2021 o 18:05 Matej Martinčo

ŽILINA. Peter Húževka je slovenskej hokejovej verejnosti dobre známy. V sezónach 2008/09 a 2009/10 vyhral v drese Košíc majstrovský titul, najdlhšiu časť svojej kariéry však strávil v Žiline. Pred rokom zavesil korčule na klinec, pri hokeji však zostal. V práve skončenej sezóne bol tímovým manažérom Vlkov.

Spojka medzi mužstvom a vedením

Viacerí hokejisti majú problém zaradiť sa po konci aktívnej kariéry do bežného života. Rodák z Púchova odohral ročník 2019/2020 ako kapitán Žiliny v Slovenskej hokejovej lige. S bilanciou 14 gólov a 24 asistencií bol piatym najproduktívnejším hráčom. Vtedy bol ešte klub pod mestom. V lete sa však udiali veľké zmeny a ich súčasťou sa stal aj 44-ročný bývalý útočník.

„Generálny manažér Fero Skladaný mi zavolal, či by som bol ochotný pomôcť klubu. Zostať pri hokeji bola pre mňa veľká výzva. Som vďačný za to, že som zostal v hokejovom prostredí. Vážim si to,“ povedal na úvod s tým, že väčšinu chalanov viac-menej poznal. „Zostal som v kontakte so športom, ktorý som robil dlhé roky. Tým pádom ani prechod nebol pre mňa ťažký, pretože som zostal pri tom, čo mám rád.“

A čo vlastne obnáša práca tímového manažéra? „Je spojkou medzi mužstvom a vedením. Väčšina požiadaviek na vedenie išla cezo mňa. Čo sa týka zmlúv, na tom som pracoval s Robom Rehákom, ktorý mi v tom veľmi pomohol. A potom tie klasické veci – autobusy, strava. Aby chalani mali všetko, čo potrebujú,“ povedal Peter Húževka, ktorého sme videli na každom domácom stretnutí. Na duely na štadióny súperov však nechodil. „Za celú kariéru som sa dosť nacestoval. S majiteľom sme sa dohodli, že na vonkajšie zápasy chodiť nebudem,“ ozrejmil.

“ V tejto práci som sa naučil veľmi veľa vecí a získal dostatok informácií, o ktorých som ako hráč ani netušil „ Peter Húževka

Počas spoločného rozhovoru nám povedal, že každý deň si v tejto pozícii užíval. „Ráno som vstal a išiel na zimák. Čiže som zažíval cyklus z čias, keď som ešte hrával. V tejto práci som sa naučil veľmi veľa vecí a získal dostatok informácií, o ktorých som ako hráč ani netušil,“ doplnil s tým, že toľko krokov za deň neurobil ani ako hráč.

Boli zápasy, v ktorých bol spotený

S hokejistom, ktorý si vo svojej kariére zahral aj na majstrovstvách sveta, sme neobišli ani uplynulý súťažný ročník.