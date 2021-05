Stanislav Škorvánek: Boli sme dobráci a tí play-off nevyhrávajú

Veľký rozhovor s asistentom trénera Dušana Gregora o nedávno skončenej sezóne.

22. máj 2021 o 17:46 Matej Martinčo

ŽILINA. V piatok 16. apríla krátko pred 21.00 hodinou sa žilinským hokejistom rozplynul sen o postupe do extraligy. Vlci vo finále SHL nestačili na Spišskú Novú Ves 1:4 na zápasy a budúci ročník bude už ich tretí v Slovenskej hokejovej lige. Na uplynulú hokejovú sezónu sme sa obzreli s asistentom už bývalého žilinského trénera Dušana Gregora Stanislavom Škorvánkom.

Ako sa s mesačným odstupom pozeráte na skončený súťažný ročník 2020/2021?

- Mám zmiešané pocity. Nepodarilo sa nám splniť primárny cieľ. Nemožno hodnotiť sezónu v pozitívnom duchu. Na druhej strane si dovolím tvrdiť, že sme v Žiline prebudili záujem ľudí o hokej. Možno ho začali vnímať v pozitívnejšom svetle ako v minulosti. Už pred dvomi rokmi sme sa to snažili naštartovať. Myslím si, že za pomoci pána Chovanca a jeho tímu sa to podarilo. Všetko, čo sme počas sezóny dosiahli, však neguje jej záver.

Aké boli podľa vás príčiny neúspechu v sérii so Spišiakmi?

- Úvodné dve domáce prehry poznačili celý vývoj série. Aj keď sme sa do nej dokázali vrátiť v treťom zápase, štvrtý sme nezvládli. Stav 1:3 už bol veľmi problematický. Charakterizoval by som to tak, že nám chýbalo zo všetkého niečo.

V piatom stretnutí to bola poriadna dráma. Keď Róbert Džugan v dvanástej sérii prekonal Maroša Mikoláša, čo sa vo vás odohrávalo?

- Pravdupovediac, mal som deja vu spred dvoch rokov, keď sme vypadli s Michalovcami. Neboli to príjemné pocity, prevládalo sklamanie. Celý rok sa o niečo snažíte, máte vytvorené dobré podmienky. Nedokázali sme naplniť stanovený cieľ.

Bolo najväčšou Achillovou pätou mužstva vo finále premieňanie šancí?

- Súhlasím. Nedokázali sme dávať škaredé góly. Strieľali sme ich skôr po vypracovaných kombináciách. Ale v play-off sa hrá inak. Mali sme byť viac agresívnejší a priamočiarejší pred bránkou.

Aké pozitívne aspekty ukázalo mužstvo vo vyraďovacej časti?

- Dokázali sme otočiť domáci duel s Dubnicou, kde sme prehrávali už o dva góly. Zápasy v predĺženiach či nájazdoch sme dokázali doviesť do víťazného konca. V tomto sa prejavila sila kolektívu a aj fyzická pripravenosť. Ale ako som už povedal, z každého nám niečo chýbalo a postupne sa to nabaľovalo.

Ako ste boli spokojný so skladbou kádra, ktorý sa pod Dubňom zišiel?

- Káder bol poskladaný veľmi dobre. Mali sme štyri vyrovnané päťky. Každá z nich bola schopná rozhodnúť zápas. V tomto by som problém nevidel. Musím však povedať, že podľa môjho názoru malo mužstvo na viac.

Ako sa pozeráte na výkony brankárskej dvojice?

- Mali sme vyrovnanú brankársku dvojicu. Nešpecifikovali sme jednotku. Aj ten počet odchytaných duelov v základnej časti tomu odpovedá. Gólmani mali vyrovnanú výkonnosť.