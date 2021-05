Šéf MBK Victoria Žilina Bohdan Iljaško: Chlapci majú po dlhej pauze záujem hrať

Rozhovor so šéfom mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina.

20. máj 2021 o 18:18

ŽILINA. Súčasná pandémia sa dotkla a dotýka každého z nás. Postihnutá je prakticky každá oblasť života, šport nevynímajúc. Viac kolektívny, ako individuálny, viac mládežnícky, ako šport dospelých.

Boli sme zvedaví, ako toto neľahké obdobie prežívajú v Mládežníckom basketbalovom klube Victoria Žilina. Rozprávali sme sa so šéfom klubu a trénerom Ing. Bohdanom Iljaškom.

Pripomeňme si, že váš chlapčenský klub Victoria patrí roky medzi piliere mládežníckeho basketbalu na Slovensku. Patríte medzi šesť – sedem klubov, ktoré majú vybudovanú kompletnú „pyramídu“ siedmich družstiev, od najmladších minižiakov po juniorov, k nim ešte treba pripočítať tri skupiny prípraviek. Môžete našich čitateľov informovať o aktuálnej situácii v mládežníckom basketbale na Slovensku a vo vašom klube?

- Súťažná sezóna 2020/2021 bola paralyzovaná vo všetkých kategóriách. V minulom mesiaci sme mali v dvoch blokoch klubové zasadnutie trénerskej rady – 7. apríla rokovali tréneri družstiev v celoslovenských súťažiach /juniori, kadeti a starší žiaci/, o týždeň neskôr sa stretli tréneri družstiev v regionálnych súťažiach /žiaci, mladší žiaci, starší mini a mladší mini/ plus tréneri prípraviek.

Kľúčovým bodom na trénerskej rade bolo, či sme schopní kladne reagovať na výzvu Slovenskej basketbalovej asociácie na plánovaný reštart celoslovenských súťaží, ktoré by mali vyvrcholiť v júli záverečnými turnajmi o majstra Slovenska. Zaoberali sme sa tiež otázkou, či sa na úrovni regiónov prihlásime s družstvami do priateľských malých jednodňových turnajov. Reštart súťaží by mal ukončiť sezónu 2020/2021. Či sa tento program, plán, aj zrealizuje, sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne do konca mája.

“ Vyzerá to dobre. Chlapci majú aj po dlhej pauze záujem trénovať a hrať. „ Bohdan Iljaško

Ak by to celé padlo, budeme sa pokojne pripravovať na novú sezónu 2021/2022. Na trénerskej rade sme z nášho pohľadu riešili najdôležitejšiu vec – či máme po viac ako päťmesačnej pauze dostatok hráčov v jednotlivých družstvách. Veď takmer pol roka sme nemohli kolektívne, ani v skupinkách trénovať, ani hrať akékoľvek zápasy. Vyzerá to dobre. Chlapci majú aj po dlhej pauze záujem trénovať a hrať.

Z uvedeného vyplýva, že vo všetkých družstvách začínate takpovediac od nuly.

- Verím, že nie celkom. Tréneri boli s hráčmi v kontakte, apelovali na individuálne kondičné behy a samostatné tréningy s loptou na ihriskách v exteriéri. Od 19. apríla sme začali trénovať na atletickej dráhe v skupinkách 6+1, aby sme hráčov atletickými tréningami postupne pripravili po prechode do telocviční na vyššiu záťaž. Na rad prídu klasické basketbalové tréningy, ktoré by mali chlapcov čo najlepšie pripraviť na reštart súťaží. Sme v kontakte so všetkými riaditeľmi ZŠ a SŠ, kde máme tréningový „domov“ a všade máme do budúcna s tréningovými priestormi vyjadrenú podporu.

Nemáte obavy o „prežitie“, ak sa súčasná situácia a spoločenská klíma rýchlo nezmení k lepšiemu?

- V klube nepodliehame tomu, čo, žiaľ, vidíme okolo seba deň čo deň. Myslíme už na novú sezónu, v ktorej chceme prihlásiť do súťaží všetkých sedem našich družstiev – mladších mini, starších mini, mladších žiakov, žiakov, starších žiakov, kadetov a juniorov. Chceme tiež určitými zmenami zlepšiť kvalitu v skladbe prípraviek ročníkov 2012 a 2013, aby sme mali do budúcna lepších hráčov najmä pre kategórie starších žiakov, kadetov a juniorov. Na májovej trénerskej rade chceme dotiahnuť a potvrdiť trénerské obsadenie družstiev aj s asistentmi pre hracie obdobie 2021/2022. V prípravkách plánujeme ku každému hlavnému trénerovi pridať aj asistenta spomedzi hráčov juniorky, ktorí sa chcú stať v budúcnosti trénermi, alebo sú v súčasnosti už basketbalovo neaktívni.

“ Myslíme už na novú sezónu, v ktorej chceme prihlásiť do súťaží všetkých sedem našich družstiev. „ Bohdan Iljaško

A musím ešte povedať, že ma veľmi teší, že v tomto neľahkom období sa nášmu klubu podarilo získať dve sponzorské firmy, ktoré nám poskytnú finančné prostriedky na výrobu hracích dresov a trenírok v modrom a žltom prevedení pre družstvá starších a mladších mini /po šestnásť hráčov/. Hľadáme ešte sponzorskú firmu pre družstvo starších žiakov, ktoré zo svojich starých dresov vyrástlo. Ak by mala niektorá zo žilinských firiem záujem a ochotu pomôcť nám s týmto problémom, radi jej na hracích dresoch v oboch farbách poskytneme priestor na umiestnenie loga.