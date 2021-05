Po požiari bytovky na Bratislavskej v Žiline evakuovali desiatky ľudí

Pri udalosti sa nikto nezranil.

15. máj 2021 o 4:53 TASR, Branislav Koscelník

Hasičom sa v nočných hodinách podarilo lokalizovať požiar bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline. Oheň zachvátil celú strechu bytového domu s rozmermi 20x10 metrov. Pri udalosti sa nikto nezranil.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Po príchode hasičov sa na mieste nachádzalo približne sto osôb, z bytového domu sa pred ich príchodom evakuovalo celkom 35 obyvateľov,“ poskytli hasiči informáciu z miesta udalosti s tým, že evakuovaným osobám zabezpečili deky a pitný režim.

Na mieste zasahovalo 18 hasičov. Podľa veliteľa zásahu Pavla Cesneka bolo po príchode hasičov celé podkrovie v plameňoch.

"Priestory boli značne zadymené, takže sa muselo všade pracovať v dýchacích prístrojoch. Nasadili sme dva prúdy do podkrovia a dvoch ľudí sme vyslali na prehľadávanie bytových priestorov. Následne sme vo vnútri ešte našli osoby a vyviedli ich vonku. Zabezpečili sme evakuačný autobus, lebo niektoré deti boli bez oblečenia. Len tak, ako ich vytiahli z postele," dodal.

Bratislavská ulica v Žiline sa po dramatickej noci prebudila do pokojného rána. Okrem jednej policajnej hliadky už nič nepripomínalo nočný požiar. Časť obyvateľov strávila noc v neďalekej telocvični bývalej základnej školy.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne informoval, že bezprostredne po požiari zhromaždili obyvateľov bytovky, aby zistili, kto potrebuje pomoc.

"Nakoniec zostali tri rodiny - 15 ľudí, z toho sedem detí. V spolupráci s okresným úradom a 5. plukom špeciálneho určenia zabezpečujeme spacie vaky, lôžka a budú ubytovaní v telocvični Základnej školy na Hollého ulici. Ďalšie tri rodiny sa pravdepodobne presunuli k príbuzným a využili ich pomoc," povedal Fiabáne.

Prečítajte si tiež Žilina rozkvitla. Kvety zdobia miesta, kde kedysi neboli Čítajte

Doplnil, že mesto musí zistiť, či došlo k poškodeniu budovy.

"Privoláme statika a podľa toho budeme ďalej konať a rozhodovať. Pokiaľ bude budova v poriadku, tak za seba hovorím, že stopercentne nemáme záujem využívať situáciu a bytovku zbúrať. To odmietam. Čoho sa skôr obávam, že krov, ktorý zhorel, bude treba strhnúť. Čiže, toto naozaj dnes nie je o okamžitom vrátení sa späť do budovy. I keď samotné byty požiar nezasiahol. Zhorel len krov, ale návrat do bytov nebude zo dňa na deň," uzavrel žilinský primátor.

V neslávne známej žilinskej štvrti horelo aj pred piatimi rokmi, v októbri 2016. Z bytového domu obývaného prevažne sociálne slabými obyvateľmi museli evakuovať jedenásť rodín. Mesto neskôr dom dalo zbúrať.