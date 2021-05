Začiatkom júna štartuje už siedma cyklobusová sezóna

Cestovný poriadok a cena za lístok zostáva, oproti predchádzajúcim rokom, nezmenená.

14. máj 2021 o 14:53 Matej Martinčo

ŽILINA. Cyklobusy vyrážajú v tomto roku už na siedmu sezónu. Spoje do Novej Bystrice, Turčianskych Teplíc a Terchovej budú premávať v sobotu, nedeľu a vo sviatok do 26. septembra 2021. Počas veľkých školských prázdnin, teda v čase od 2. júla do 27. augusta, budú jazdiť cyklobusy aj v piatok. Informovala o tom hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová.

Vďaka cyklobusom sa aj tento rok budete môcť dostať bezpečne zo Žiliny do Novej Bystrice, Turčianskych Teplíc a Terchovej. Spoločne so Žilinským samosprávnym krajom spúšťa SAD Žilina cyklobusovú sezónu od soboty 5. júna 2021. Cestovný poriadok a cena za lístok zostáva, oproti predchádzajúcim rokom, nezmenená. Cena za prepravu bicykla je iba 50 centov, cestujúci za seba zaplatí bežné cestovné. Cestovné lístky si môžete zakúpiť priamo pri nástupe do autobusu alebo v predpredaji v klientskych centrách spoločnosti SAD Žilina, či prostredníctvom predajného systému AMSBus na webovej stránke www.amsbus.sk.

Na špeciálne prívesy, ktoré sú umiestnené za autobusom, sa zmestí až 24 bicyklov. Na trase do Terchovej môžu cestujúci využiť šesťmiestny nosič, ktorý sa nachádza vzadu priamo na autobuse. SAD Žilina upozorňuje, že na prepravu na cyklonosiči je povolené prepravovať iba štandardné bicykle s hmotnosťou do 20 kg. Povinnosťou cestujúceho je skontrolovať si hmotnosť bicykla pred prepravou, predovšetkým pri elektrobicykli. Pred prepravou je možné demontovať akumulátor a tým sa dosiahne zníženie hmotnosti bicykla pod maximálnu povolenú prepravovanú hmotnosť bicykla.

Spoje nie sú viazané len na prepravu cyklistov, ale i bežných cestujúcich. A, keďže všetky spoje smerujú do turisticky lákavých destinácií, čoraz viac ich využívajú aj turisti. Cyklobusy sú obľúbeným spôsobom, ako môžu cyklisti spoznať nové a nepoznané krásy prírody Žilinského kraja.

"S ohľadom na aktuálny stav v súvislosti s COVID-19 žiadame všetkých cestujúcich, aby dodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Pri manipulácií s bicyklom bude k dispozícií steward, ktorý bude chránený ochranným rúškom, rukavicami a dezinfekčným gélom – pokiaľ nebude rozhodnuté inak, v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva," doplnila Ivana Strelcová.

Všetky zastávky, kde je možné nastúpiť s bicyklom, nájdete na webe www.cykloautobus.sk.