I. trieda: Bitarová aj Nededza sú bez trénera. Holec s Chabadom skončili

Prvé a štvrté mužstvo tabuľky zostali bez hlavného kouča.

14. máj 2021 o 18:35 Matej Martinčo

BITAROVÁ/NEDEDZA. Veľká zmena v Bitarovej. Vedúci celok I. triedy ObFZ Žilina je momentálne bez hlavného kouča. Po troch rokoch na trénerskej stoličke končí v Družstevníku Peter Holec. Bývalý brankár, ktorý počas hráčskej kariéry prešiel viacerými mužstvami na Slovensku či v zahraničí, sa tak rozhodol z osobných dôvodov. „Zmenil som pracovné pôsobisko a tým pádom by som sa Bitarovej nemohol venovať tak, ako by bolo potrebné. To bolo dôvodom, prečo som ukončil spoluprácu,“ povedal nám na úvod Peter Holec s tým, že uplynulé tri roky bol pracovne viazaný s kysuckou firmou a popritom sa tak mohol venovať trénovaniu TJ.

Futbalu v Bitarovej dali váhu

Ako prvého informoval o svojom konci na lavičke predsedu vedúceho mužstva prvej triedy Radoslava Martiníka na spoločnom stretnutí,