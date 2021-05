Žilinská MHD bude od pondelka fungovať v štandardnom režime

Začne platiť režim "PRACOVNÉ DNI".

12. máj 2021 o 14:10

Dopravný podnik mesta Žilina ruší od pondelka 17. mája mimoriadny prázdninový režim MHD a opätovne začne platiť režim "PRACOVNÉ DNI".

Znamená to, že MHD v Žiline bude premávať v plnohodnotnom režime a bez akýchkoľvek obmedzení. Informoval o tom dopravný podnik na sociálnej sieti.

"Zároveň dávame do pozornosti, že v záujme bezpečia cestujúcich, ako aj ochrany vodičov zabezpečujúcich mestskú hromadnú dopravu, je aj naďalej nutné rešpektovať a dodržiavať aktuálne platné opatrenia voči koronavírusu, zavedené v MHD Žilina a to konkrétne nástup do vozidla povolený iba s respirátorom, pričom odporúčame používať aj rukavice, zákaz nástupu a výstupu prvými dverami, zákaz vstupu do vymedzenej prednej časti vozidla a zrušený doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča," informoval DPMŽ.