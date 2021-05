Žilinská župa začala očkovať imobilných ľudí. Do terénu poslala očkovací tím

V tomto týždni sa bude pohybovať v okolí Žiliny.

12. máj 2021 o 12:01 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prvých devätnásť ľudí z Rajeckej doliny dnes priamo v ich domovoch navštívi novozriadená mobilná očkovacia jednotka. Žilinská župa poslala do terénu v sanitke štyroch zdravotníkov, ktorí majú zaočkovať imobilných ľudí, prípadne pacientov odkázaných na lôžko.

Žilinská županka Erika Jurinová vníma imobilných pacientov ako ďalšiu skupinu, ktorú chce župa v regióne ochrániť.

„Je to pre nás zásadná vec. Dnes pilotne v Rajeckej doline. Ak by sme nemali dobrú spoluprácu so starostami obcí, nemohli by sme to takto dobre zorganizovať. Starostovia nahlásili na okresné úrady ľudí, ktorí potrebujú, aby k nim očkovací tím prišiel. Je to mravenčia práca. Preto aj počet ľudí, ktorí budú týmto spôsobom zaočkovaní, nie je vysoký. Dnes majú naplánovaných 19 imobilných pacientov,“ podotkla županka, keď odprevádzala očkovací tím na jeho prvú misiu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Ikona žilinských ulíc nemusí mať obavy o živobytie. Darovali mu dve harmoniky Čítajte

V tomto týždni bude tím zložený z lekárky, farmaceutky, záchranára, prípadne zdravotnej sestry navštevovať domácnosti v žilinskom regióne.

Andrej Kvasnica je zdravotnícky záchranár so šesťročnou praxou a pracuje aj na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. Prvý si sadol za volant sanitky, ktorá sa priblíži k ľuďom, ktorí sa do očkovacieho centra dostať nedokážu.

„Očakávame vyššiu zaočkovanosť staršej generácie, keďže imobilní pacienti sa nemajú možnosť dostaviť do očkovacích centier. Chceme pomôcť imobilným ľuďom, ale aj ich rodinám, aby ich mohli navštevovať bez rizika nakazenia sa,“ poznamenal.

Na prvý výjazd sa k tímu pridala aj riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Sama je zdravotná sestra. Potvrdila, že okrem výjazdových skupín chce župa otvoriť ďalšie dve stále vakcinačné centrá.

„V Rajeckých Tepliciach a Turčianskych Tepliciach vznikne vakcinačné centrum, teda v regiónoch, kde je nižšia dostupnosť očkovania. Čaká sa na povolenie zo strany ministerstva zdravotníctva,“ oznámila s tým, že spolu bude Žilinský samosprávny kraj očkovať v osemnástich vakcinačných centrách s týždennou kapacitou vyše 22-tisíc ľudí.