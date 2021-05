Ikona žilinských ulíc nemusí mať obavy o živobytie. Darovali mu dve harmoniky

Ľudovít prišiel o dva akordeóny.

11. máj 2021 o 18:50 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už šestnásť rokov patrí ku koloritu Žiliny. 64–ročný Ľudovít Jonáš hrá každý deň na akordeóne. Hrou na ulici si prilepšuje k dôchodku.

Bez peňazí, ktoré mu hádžu okoloidúci do kufra, by Ľudovít nebol schopný utiahnuť výdavky na život po mozgovej príhode.

Keď mu jednu harmoniku ukradli a druhá doslúžila, začal sa báť o živobytie. Vtedy sa však opäť prejavila sila sociálnych sieti a pouličnému muzikantovi pomohli s nástrojom dobrí ľudia.

Jeden akordeón dostal od darkyne, na druhý sa mu vyzbierali. Keď sa na internete objavila prosba o pomoc pôvodne Banskobystričana, osud akordeonistu nenechal ľudí chladnými.

Dnes už si môže Ľudovít vyberať, ktorý nástroj si na svoje tradičné miesto na ulici Na bráne zoberie. Od darcov dostal až dve harmoniky.

„Harmoniku mi poslala jedna pani z Banskej Štiavnice po synovi. Našla výzvu na internete a zavolala mi, že harmoniku má už vyše 50 rokov a už dožíva. Má nejaké chybičky, ktoré si opravím a aj tú donesiem, pokiaľ bude zima,“ pochválil sa muž, ktorého pozná celá Žilina.

Ďalšiu mu darovali aktívni folkloristi a muzikanti Bobáňovci z Terchovej.

Novú kvalitnú Weltmeisterku si nevie vynachváliť, ale má o ňu obavy po tom, čo mu jednu harmoniku ukradli.

„Tá je výborná, čo mi daroval pán Bobáň. Dobre sa na nej hrá, ale ľutujem ju, beriem ju podľa počasia,“ podotkol Ľudo a pripojil príhodu zo dňa, keď mu ju prišli Terchovčania odovzdať.

„Keď prišiel, s harmonikou, myslel som, že on chce hrať vedľa mňa. Vravím mu, že ja tu hrám. Smial sa a vraví, že nástroj je môj,“ dodnes sa nevie spamätať z hodnotného daru.

Obdivovala ho

Kým Ľudo po prvýkrát zahral na Weltmeisterke, príbehu osemdesiatbasového akordeónu predchádzala finančná zbierka, o ktorej ani netušil. S nápadom pomôcť pouličnému hudobníkovi prišla folkloristka, huslistka a heligónkarka Martina Bobáňová, ktorú si všetci pamätajú ako víťazku talentovej šou. O svojom nápade povedala otcovi, Milošovi Bobáňovi.

Na pomoc Ľudovítovi zorganizovali Bobáňovci zbierku, v ktorej dokázali získať takmer 500 eur a za peniaze kúpili dokonalý akordeón.

„Dúfali sme, že keby sme vyzbierali viac, tak by sme ešte Ľudovítovi predplatili obedy v blízkej reštaurácii. V budúcnosti by sme mohli spraviť zbierku na stravovanie. Dúfam, že mu bude dobre slúžiť a že mu pomôžeme zmeniť jeho životný osud. Ľahko sa ľudí odsudzuje, ale nikto nevie, aký mal životný príbeh a je to gesto, že sa treba obrátiť k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,“ obhajuje iniciatívu Miloš Bobáň.

„Ono je to o pocite. Sú veci, ktoré nás hneď oslovia, sú veci, o ktorých začneme rozmýšľať, ale toto bol projekt, do ktorého sme išli hneď. Priznám sa, že som bol prekvapený, že ľudia takto reagovali a hlavne som sa tešil študentom. Možno to naštartuje ďalších ľudí k dobročinnosti, aby mu hodili do kufríka, alebo doniesli koláč, keď pôjdu okolo. Ten človek, ktorý tam hrá, mohol sedieť sklonený a prosiť bez roboty, ale on sa snaží tvoriť. Toto ma oslovilo,“ vysvetlil Miloš, ktorý priviedol k folklóru a hre na hudobné nástroje stovky detí z Terchovej a z okolia obce.

Živil sa štetcom i klavírom

Ľudovít žije v Žiline už šestnásť rokov. Teší sa, že pred rokom získal sociálny byt na Hájiku. Byt platí z dôchodku a na ďalšie výdavky mu veľa nezostane. Dlhé roky je tak ulica a harmonika istota na privyrobenie. 64-ročný muž tvrdí, že aktuálne zbiera na lieky, telefónny kredit a cigarety.

„Denne zarobím 15 až 20 eur, ako kedy. Ľudia hádžu, akú majú náladu. Mám veľa známych, ktorí mi pomáhajú,“ priznal muzikant, ktorý väčšinu života strávil so štetcom v ruke ako maliar - natierač.

Talent zdedil po otcovi, ktorý hrával na husliach, klavíri i harmonike a hudbou sa živil. Ľudo bol pôvodne klavirista a ako hudobník pôsobil v rôznych zoskupeniach. „Hral som v Čechách, v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku. Ale to je už dobrých 15 rokov, potom som mal mozgovú príhodu,“ podotkol.

Potrebuje povolenie

Ľudovít už patrí k ikonám žilinských ulíc, ale i on si musel vybaviť povolenie na mestskom úrade. V ňom je uvedené, na ktorých miestach môžete hrať.

Podľa informácií hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka môžu mestskí policajti preveriť, či bolo oznámenie riadne podané na mestskom úrade. Ak nie, môžu umelcovi udeliť pokutu a vyzvať ho, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť.

„V prípade, že zaznamenáme nejakú sťažnosť, napríklad na obťažujúcu produkciu, kontaktujeme mestskú políciu, ktorá podnet overí na mieste. Ak je podnet oprávnený, môže to polícia riešiť dohovorom alebo napríklad aj presunutím vystupujúceho na iné miesto,“ poskytol informáciu hovorca mesta pridal aj príklad z minulosti, keď zaznamenali sťažnosti na obťažujúcu hudobnú produkciu.

„Uvedený „umelec“ už povolenie na ďalšie vystúpenie nedostal.“