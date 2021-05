Situácia sa zlepšuje, väčšina opatrení zostáva aj od pondelka

Od 10. mája sa rušia nákupné hodiny vyčlenené pre seniorov od 9:00 do 11:00 počas pracovných dní.

7. máj 2021 o 10:21 SITA

V nemocniciach je aktuálne v súvislosti s koronavírusom hospitalizovaných 1 117 ľudí, na umelej pľúcnej ventilácii je 156 pacientov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský označil uvedené čísla za veľmi povzbudzujúce.

Celé Slovensko sa nachádza v ružovej farbe, v rámci jednotlivých okresov sú v bordovej farbe iba okresy Považská Bystrica a Myjava.

K výrazným zmenám v opatreniach pritom od pondelka 10. mája nepríde. Ako doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas, vyhláška k prevádzkam a hromadným podujatiam sa rozdelí, výraznejšia zmena sa dotkne iba blízkych kontaktov pozitívnych osôb.

Ak totiž budú zaočkovaní a nebudú mať príznaky, nebude sa na

nich vzťahovať izolácia. Tento benefit získajú 14 dní po druhej dávke mRNA vakcínou alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovou vakcínou, alebo ak už koronavírus prekonali a sú dva týždne po očkovaní.



Od 10. mája bude stále platiť zákaz vychádzania po 21:00, podmienky pre fungovanie fitnescentier, ako aj gastroprevádzok ostávajú nezmenené. Tak minister, ako aj hlavný hygienik pritom očakávajú aj o týchto témach diskusiu a následné prehodnotenie.

Otázne podľa Mikasa je, či vláda schváli nový COVID automat. Na jeho základe by totiž mohlo prísť k ďalšiemu uvoľňovaniu, "Naším cieľom je postupne otvoriť veci, ktoré sa otvoriť dajú bez epidemiologického rizika," konštatoval Mikas. Zároveň ale zdôraznil, že idú cestou postupného otvárania.



Hlavný hygienik pripomenul, že od 10. mája sa rušia nákupné hodiny vyčlenené pre seniorov od 9:00 do 11:00 počas pracovných dní. Čo sa týka kultúrnych podujatí, stále platí pravidlo 50-percentnej obsadenosti, v prvom stupni varovania je maximálny počet ľudí v exteriéri 500 a v interiéri 250, v druhom stupni varovania je to 200 v exteriéri a 150 v interiéri. Ide pritom o sediace obecenstvo.

"Interiérové filmové predstavenia stála nie sú povolené," podotkol Mikas. Umelé kúpaliská budú môcť po stanovení určitých obmedzení v prvom a druhom stupni varovania poskytovať tréningy pre športové kluby, ktoré sú registrované pod športovými zväzmi.