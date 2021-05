Radosť v rodine kapitána Višňového. Martin Minarčík sa stal otcom dvojičiek

Kapitánovi Višňového gratulujeme a jeho malým ratolestiam želáme hlavne veľa zdravia.

6. máj 2021 o 20:07 Matej Martinčo

VIŠŇOVÉ. Takmer tri týždne to už žije aj na dedinských trávnikoch. Slovenský futbalový zväz vydal v prvej polovici minulého mesiaca usmernenie k Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V nej sa píše, že od 19. apríla je povolený tréningový proces v amatérskych súťažiach. Samozrejme, aj s určitými obmedzeniami.

Boli sme sa pozrieť na tréningovej jednotke tradičného účastníka piatej ligy z Višňového. Zverenci Martina Husárika ho mali naplánovaný na 18:00 hodinu. Na začiatok si zúčastnení hráči odbehli nejaké to koliečko a potom už prišli na rad cviky s loptou - bago, cvičenia vo dvojiciach či streľba na bránu.

Na tréningu nechýbal ani kapitán TJ a bývalý hráč MŠK Žilina Martin Minarčík. Väčšina rozhovoru sa niesla, samozrejme, o futbalových témach. Keď sme sa však 35-ročného obrancu opýtali, ako prežíval obdobie bez futbalu, keď sa nemohlo v uplynulých mesiacoch ani trénovať, jeho odpoveď bola nasledovná. "Chodil som do roboty a trávil som čas s rodinou a priateľkou. Minulý týždeň sa nám narodili dvojičky, takže to budem mať teraz perné," povedal nám s úsmevom.

A nechodilo skúsenému obrancovi po rozume, že by, aj kvôli súčasnej situácii, skončil s futbalom? "Takéto myšlienky som ešte nemal. Aj keď už možno mám na to vek či nejaké zranenia kolena. Ale ešte mi to nenapadlo" povedal.

Viac o tréningu Višňového, ako aj ohlasy trénera Martina Husárika a kapitána Martina Minarčíka, vám prinesieme na našom webe už v najbližších dňoch a aj v pondelkovom vydaní MY Žilinských novín.