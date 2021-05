NDS upozorňuje na jarnú údržbu v tuneli Považský Chlmec

Doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

5. máj 2021 o 18:44 SITA

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína vodičom, že tunel Považský Chlmec bude od štvrtka 6. mája od 12:00 do nedele 9. mája do 22:00 uzavretý. Dôvodom je jeho pravidelná jarná údržba. V tlačovej správe o tom informovala Jana Žgravčáková, hovorkyňa NDS.

NDS zároveň upozorňuje motoristov, že doprava bude presmerovaná po obchádzkovej trase cez mesto Žilina, z mestskej časti Strážov po ceste I/61 a v smere od Brodna po ceste I/11.



S úplnou uzáverou tunelov je podľa NDS potrebné počítať aj v nasledovných termínoch:



Tunely Žilina a Ovčiarsko



od 19. mája od 12:00 do 23. mája do 22:00



Podjazd Lučivná



od 26. júna od 08:00 do 26. júna do 18:00 - smer Žilina



od 27. júna od 08:00 do 27. júna do 18:00 - smer Prešov