Pred štyrmi rokmi doviedol Žilinu k bronzu. Marek Hovorka vyhral v Poľsku treble

So slovenským útočníkom sme sa obzreli za výborným ročníkom u našich severných susedov.

13. máj 2021 o 17:45 Matej Martinčo

ŽILINA. V sezóne 2016/2017 sa Marek Hovorka nezmazateľne zapísal do histórie žilinského hokeja. V drese s vlkom na hrudi vyhral nielen kanadské bodovanie mužstva, ale aj celej súťaže so 74 bodmi (28+46) a aj jeho zásluhou sa mohli zverenci Milana Jančušku radovať z bronzových medailí, najlepšieho umiestnenia od zisku majstrovského titulu v roku 2006. Po štyroch rokoch od pamätnej žilinskej sezóny prežil ďalší krásny ročník – tentoraz u našich severných susedov v Poľsku.

JHK GKS Jastrzebie v play-off ŠTVRŤFINÁLE: Jastrzebie – Nowy Targ 4:0 na zápasy (2:0, 3:2, 4:3 pp, 3:2) Článok pokračuje pod video reklamou SEMIFINÁLE: Jastrzebie – Katowice 4:1 na zápasy (4:3 pp, 2:1, 4:1, 2:3 pp, 5:1) FINÁLE: Jastrzebie – Krakow 4:1 na zápasy (3:0, 3:2, 0:2, 2:1 pp, 3:2)

Rodák z Dubnice nad Váhom to po odchode zo Žiliny skúšal v Košiciach či v Česku (Pardubice, Kladno). V sezóne 2018/2019 dokonca napísal krátku kapitolu aj v KHL v drese Admiralu Vladivostok (21 zápasov). Pred ročníkom 2020/2021 však podpísal kontrakt s účastníkom najvyššej poľskej súťaže – JKH GKS Jastrzebie.

„Kvôli celosvetovej pandémii nebolo jednoduché vyberať si klub. Už nie som najmladší a ani som nemal nejakú super sezónu. Do Poľska som išiel hlavne kvôli trénerovi Róbertovi Kaláberovi. Vedeli sme, čo môžeme od seba očakávať. Lákalo ma aj to, že v Jastrzebie chceli získať premiérový titul,“ povedal na úvod Marek Hovorka s tým, že išiel do niečoho neznámeho. „Určite mi hlavou chodili myšlienky, ako to zvládnem, keďže ide o iný štýl hokeja. Priznám sa, že zo začiatku nešlo o nič jednoduché. Potreboval som si zvyknúť na veľmi veľa nových vecí. Ale neskôr sa karta obrátila, začalo sa mi dariť po osobnej stránke a už to išlo samo.“

S komunikáciou podľa jeho slov nebol problém, keďže mesto sa nachádza blízko českých hraníc. „Po poľsky rozumiem, viac-menej som sa všetko naučil za tri, štyri mesiace,“ vravel Hovorka, ktorý bol v čase príchodu do kádra poľského mužstva najstarším hráčom. Na zahraničných hokejistov, ktorí už majú čo-to odohrané, sa vždy právom upierajú oči verejnosti aj fanúšikov. „Myslím si, že tlak cez médiá bol na mňa vytvorený. Opakovalo sa, kde všade som hral. Na druhej strane ho mám rád, pretože pod tlakom sa ukáže sila hráča. Nevadilo mi to,“ povedal nám.

Ďalej sa dočítate aj: Aké spomienky má Marek Hovorka na Žilinu Kedy sa ich mužstvo nakazilo koronavírusom Ako zhodnotil Marek Hovorka základnú časť Aké skvelé šnúry počas ročníka ťahali a čo k nim povedal Marek Ako je spokojný s osobnými štatistikami (po základnej časti bol najproduktívnejší hráč mužstva) Podľa jeho slov horšie rozhodovanie ako v poľskej lige nezažil. Prečo? Ako zhodnotil play-off a úspešné finále Či hral vo finále so zraneniami Prečo mu po víťaznom zápase pripadalo, akoby nič nevyhral Vo vyraďovacej časti sa gólovo nepresadil, mrzí ho to? Čo povedal k zisku pohára a superpohára Aká výnimočnosť sa viaže k hetriku, ktorý strelil v poslednom zápase základnej časti Ako sa mu hralo v útoku so Zackom Phillipsom, s ktorým získali rovnaký počet bodov (56)

S jedlom rástla chuť

V poľskej hokejovej lige účinkuje desať mužstiev. Pre Róberta Kalábera išlo v práve skončenej sezóne už o siedmy rok na lavičke tohto klubu, pričom s ním vždy dokázal po základnej časti skončiť v prvej polovici tabuľky. „Našou ambíciou bolo skončiť do prvých dvoch miest. Mužstvo oproti minulým sezónam zvýšilo rozpočet, takže sa poškuľovalo aj po titule. Samozrejme, išli sme do toho s pokorou, pretože ďalších štyri, päť mužstiev mohlo titul získať,“ vravel o predsezónnych ambíciách Marek s tým, že cieľom klubu bolo získať aspoň jednu trofej.