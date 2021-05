Do finále proti Slovanu nepôjdu so strachom. Máme im čo vracať, hovorí Myslovič

Žilinčania vyhrali Slovenský pohár jediný raz a naposledy ešte v roku 2012.

5. máj 2021 o 17:58 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina si po dvoch rokoch opäť zahrajú vo finále Slovenského pohára. Vo včerajšom odvetnom zápase proti Košiciam vyhrali šošoni presvedčivo 4:1 a piatykrát v histórii klubu sa prebojovali do zápasu o pohárovú trofej. V ňom nastúpia proti bratislavskému Slovanu. Stretnutie je na programe v stredu 19. mája na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chcú postúpiť do Fortuna ligy

Rozhodujúci bol úvod stretnutia, v ktorom šošoni strelili dva góly. Aj keď hosťujúci Pačinda dokázal pomerne rýchlo znížiť, domáci už umnou hrou kontrolovali priebeh stretnutia. Za účinkovanie východniarov v pohárovej súťaži však treba dať klobúk dole. Východniari vyradili až troch ligistov – Michalovce, Sereď a Trenčín. „Desať ligistov zostalo za nami. My, ale aj Banská Bystrica, urobila druhej lige dobré meno. Pre moje mužstvo to bola dobrá skúsenosť. Sme radi, že sme sa dostali tak ďaleko. Zápasy s fortunaligistami nás veľmi dobre otestovali. Do budúcnosti to môže byť len dobré,“ povedal nám po zápase tréner hostí Jozef Vukušič.

Ďalej sa dočítate aj: Ako zhodnotil dvojzápas s Košicami tréner MŠK Žilina Pavol Staňo Čo povedal na adresu Adriána Kaprálika, ktorý mal v prvom polčase prsty vo všetkých žilinských góloch Ako zhodnotili výhru nad Košicami Adrián Kaprálik s Patrikom Myslovičom Či sa neobávajú, že bude proti nim opäť písknutá kontroverzná penalta Aké finále so Slovanom očakávajú Staňo, Kaprálik a Myslovič Aké pochvalné slová povedal na adresu Žilinčanov Erik Pačinda

A následne zhodnotil aj samotnú odvetu. „Východisková situácia nebola jednoduchá, keďže sme prehrali už domáci zápas. Aj keď sme rýchlo prehrávali 2:0, dokázali sme sa vrátiť do hry kontaktným gólom. Škoda toho tretieho, ten bol však zo strany Žiliny pekný. Potom sme mali dobrú fázu aj držanie lopty, niekoľko striel či veľkú šancu Pačindu. Výsledok sme mohli ešte prikrášliť,“ povedal. Z jeho mužstva opäť herne vynikal Erik Pačinda. 32-ročný útočník, ktoré má dlhodobé skúsenosti aj z našej najvyššej súťaže, sa krásne gólovo presadil v 17. minúte. V šestnástke Žiliny sa pekne uvoľnil a gólom od brvna prekonal Ľubomíra Belka. Jozef Vukušič nám povedal, že v mužstve by ešte potreboval troch, štyroch rovnakých futbalistov ako on.