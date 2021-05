Šošoni postúpili do finále pohára. Pavol Staňo: Treba sa z toho tešiť

Jediný raz v klubovej histórii sa podarilo šošonom vyhrať pohárovú trofej pred deviatimi rokmi.

4. máj 2021 o 19:33 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina si zahrajú vo finále Slovnaft Cupu 2020/2021. V odvetnom zápase semifinále zdolali šošoni na domácom ihrisku Košice 4:1. Žltozelení mali výborný vstup do zápasu, už v 12. minúte vyhrávali 2:0. To bolo rozhodujúce a v ďalšom priebehu si futbalisti štvrtého celku tabuľky Fortuna ligy už skóre postrážili.

Zverenci Pavla Staňa sa tak predstavia vo finále súťaže po dvoch rokoch. Na jar 2019 však úspešní neboli, Trnave podľahli po penaltovom rozstrele. "V prvom rade sa treba tešiť z toho, že sa nám podarilo dostať do finále. Po výsledku v Košiciach sme mali trošku uľahčenú situáciu. Tým, že sme na začiatku zápasu strelili dva góly, už sme do konca stretnutia kontrolovali hru. Musím však povedať, že Košice doma aj u nás podali sympatický výkon," zhodnotil duel rodák z Čierneho.

Aj keď súhrnné skóre zo zápasov s Košicami vyzerá jednoznačne 8:3, podľa kouča žltozelených určite nešlo o nič jednoduché. "Košice majú šikovných futbalistov, hrali dobrý futbal. Hlavne doma hrýzli. Nám sa podarilo vonku streliť štyri góly a to rozhodlo," povedal Pavol Staňo s tým, že u hráčov bola veľká chuť prebojovať sa do finále. "Nie vždy sa to podarí. Treba sa z toho tešiť. Počas tohto ročníka chlapci dobre pracovali," zakončil.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa šošoni vo finále 19. mája stretnú so Slovanom Bratislava, ktorý v prvom semifinálovom stretnutí zdolal Banskú Bystricu presvedčivo 3:0. Odveta je na programe zajtra na štadióne druholigistu.

Žilinčania nevyhrali nad Slovanom v tejto sezóne ani raz zo štyroch pokusov. Ak sa podarí celku z hlavného mesta postúpiť do finále, čo bude na nich platiť? To sa dozviete v článku, ktorý vám na našom webe prinesieme zajtra. Odpovedajú Adrián Kaprálik a Patrik Myslovič, ale aj tréner Pavol Staňo. A nebude chýbať ani hodnotenie duelu trénera Košíc Jozefa Vukušiča a strelca košického gólu Erika Pačindu.