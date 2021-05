DPMŽ dočasne povedie primátor Peter Fiabáne

Nový šéf dopravného podniku bude známy koncom júna.

4. máj 2021 o 12:07 SITA

ŽILINA. Mestskú spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) dočasne povedie z pozície konateľa žilinský primátor Peter Fiabáne. Na pondelkovom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva o tom rozhodli mestskí poslanci s tým, že podľa prijatého uznesenia im bude meno víťaza výberového konania na konateľskú funkciu predložené na júnovom rokovaní poslaneckého zboru.



Doterajšieho konateľa Jána Barienčíka odvolal pred dvoma týždňami práve Fiabáne. Zdôvodnil to tým, že sa v poslednom období vzájomne rozchádzali v predstavách o budúcnosti mestského podniku a o ďalšej spolupráci. Na minulotýždňovom rokovaní však poslanci neodsúhlasili Fiabáneho nomináciu na uvoľnený konateľský post, keď ho podporilo len 12 z 27 prítomných poslancov.



Primátor bezprostredne po neúspešnom hlasovaní avizoval, že zvolá mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, keďže žilinskému dopravnému podniku hrozí zrušenie v prípade, že viac ako tri mesiace nebudú ustanovené orgány spoločnosti v súlade so spoločenskou zmluvou.

Ani tentoraz síce nezískal plnú podporu poslaneckého zboru, ale 17 hlasov na prijatie uznesenia stačilo. V ňom poslanci zaviazali primátora vypísať čo najskôr výberové konanie na konateľa DPMŽ a predložiť meno víťazného kandidáta na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré je predbežne naplánované na 29. júna.





„Chcem zdôrazniť, že je to dočasná funkcia do zvolenia nového konateľa spoločnosti. Počas tohto obdobia sa nebude podpisovať žiadna nová zmluva a jednoznačne ide o to, aby bolo zabezpečené riadne fungovanie spoločnosti. Pre mňa osobne je to príležitosť pozrieť sa z pozície dočasného konateľa hlbšie do vnútra tejto spoločnosti ako najväčšieho mestského podniku," komentoval svoje zvolenie Fiabáne.