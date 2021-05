Hana Kuklová obsadila v Lisabone deviatu priečku

Okrem nej sa na turnaji predstavila aj Sarah Hrnková.

3. máj 2021 o 16:48

Seriál svetových pohárov K1 Premier League pokračoval v dňoch 30.4 až 2.5. 2021 v Portugalsku. Dejiskom podujatia bol Lisabon a svoje želiezka v ohni na turnaji mal aj Karate Klub AC UNIZA Žilina. Reprezentovali ho Sarah Hrnková (študentka Akadémie Policajného zboru v Bratislave) a Hana Kuklová (študentka fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch).

Už v piatok zasiahla do bojov Hana Kuklová. V prvom kole kategórie kumite žien do 55 kg postúpila cez Maročanku Ouhammad Khawla. V druhom kole na ňu už čakala Egypťanka Attia Yasmin, ktorá je majsterkou sveta a niekoľkonásobnou víťazkou Svetového pohára. Prekvapenie na úkor Egypťanky sa, žiaľ, nekonalo. Keďže bola Yasmin úspešná a postúpila až do finále, Hana sa dostala do repasáže (opravné zápasy až po boj o bronzovú medailu, pozn. red.). Tam však nestačila na Talianku Brunori Veronicu a v konečnom účtovaní tak obsadila deviatu priečku.

O deň neskôr sa na tatami predstavila aj Sarah Hrnková. Tá štartovala v kategórii kumite žien do 61 kg, kde však tentokrát neprešla cez prvé kolo. Narazila v ňom na dvojnásobnú majsterku Európy, Ukrajinku Anitu Seroginu. Tá hneď v ďalšom kole prehrala s úradujúcou majsterkou sveta Jovanou Prekovič zo Srbska a pre Sarah to znamenalo koniec nádejí na repasáž.

Na obe pretekárky už o dva týždne čakajú Majstrovstvá Európy seniorov v Chorvátsku. Veríme, že podajú skvelé výkony a budú mať aj kúsok povestného športového šťastia.