Opäť bude reprezentovať. Kaštieľ v Bytči je o krok bližšie k rekonštrukcii

Podpísali Memorandum o spolupráci.

3. máj 2021 o 14:28 Branislav Koscelník

Konal sa v ňom povestný súd s pomocníkmi Čachtickej panej Alžbety Bátoriovej a svoju zbojnícku dráhu tu naštartoval Juraj Jánošík, keď sa ako vojak strážneho oddielu spoznal s uväzneným zbojníkom Tomášom Uhorčíkom.

Bytčiansky kaštieľ, ktorý stojí v centre mesta, by mal prejsť obnovou. Pamiatkari mu chcú čo najvernejšie prinavrátiť vzhľad, aký mal v roku 1574, keď ho na mieste staršieho objektu dal postaviť František Turzo.

Bytča mala v tom čase potenciál dobre situovaného mesta pri obchodnej ceste na Považí. František Thurzo sa tu rozhodol postaviť moderné sídlo pre svoju rodinu, inšpirované talianskym castellom.

Štvorkrídlový objekt paláca s arkádovým nádvorím, šesťposchodovou vežou a s mohutnými kruhovými baštami je dnes sídlom Štátneho archívu. Majiteľom opevneného paláca je Ministerstvo vnútra.

Žilinský samosprávny kraj potvrdil, že spoločne s Ministerstvom vnútra SR a ďalšími subjektmi spoločne podpísali Memorandum o spolupráci. „Predmetom dokumentu je zámer obnovy Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa Bytča aj s priľahlým areálom a digitalizácia archívnych dokumentov. Ide o zavŕšenie prvej etapy nastavenia spolupráce a prejavu dobrej vôle ochraňovať, rekonštruovať, revitalizovať a sprístupňovať Kaštieľ v Bytči verejnosti,“ potvrdila župa posun v príprave rekonštrukcie kaštieľa.

Dlhý zoznam prác

Pamiatkar zo žilinského Krajského pamiatkového úradu Vladimír Majtan potvrdil, že spolupracujú s ministerstvom vnútra pri rozbehu prípravných prác, ktoré musia urobiť ešte pred vypracovaním projektu obnovy kaštieľa v Bytči. Tvrdí, že sú na úplnom začiatku, ale proces je už naštartovaný.

„Mali sme niekoľko pracovných stretnutí a rokovaní. Ich výsledkom bolo podanie oficiálnej žiadosti ministerstva vnútra k zámeru komplexnej obnovy kaštieľa. Vydali sme teda rozhodnutie o zámere obnovy kaštieľa, v ktorom je napísané, čo všetko je potrebné zabezpečiť a urobiť ešte skôr, ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia obnovy kaštieľa. Na získanie potrebných informácií o objekte je potrebné objekt preskúmať metódami pamiatkových výskumov. Ide predovšetkým o architektonicko-historický a reštaurátorský výskum. Dôležitý bude však aj archeologický výskum. Skôr než Thurzovci ako veľmi významný rod postavili v 16. storočí opevnený renesančný kaštieľ, stál na jeho mieste starší stredoveký vodný hrad. 500-ročnú stavebnú históriu objektu musíme dobre poznať, aby sme dokázali zvoliť optimálnu metodiku jeho pamiatkovej obnovy,“ povedal žilinský pamiatkar.

Podľa neho nejde o to vrátiť pamiatke dokonalú podobu z nejakej konkrétnej stavebnej fázy, pretože kaštieľ je stále živým objektom a vyvíja sa.

„Tých stavebných fáz bolo naozaj niekoľko a každá ovplyvnila podobu kaštieľa. Niektoré pozitívne a iné negatívne až devastujúco. Potrebujeme ich všetky vyhodnotiť a následne citlivo rozhodnúť, ktoré z negatívnych stavebných zásahov budú odstránené v prospech prezentácie niečoho vzácnejšieho a cennejšieho. Okrem pamiatkových výskumov je nutné vykonať mnohé fyzikálne merania, aby sme spoznali hydrologické pomery, systém založenia stavby, existenciu starších murív prípadne objektov pod úrovňou dnešného terénu, atď. Výsledky týchto meraní sú zásadné pre špecialistov, ktorí budú riešiť napríklad odvlhčenie kaštieľa, jeho statickú stabilizáciu, ale aj na presnú lokalizáciu archeologických sond,“ vymenoval žilinský pamiatkar dlhý zoznam chystaných prác.

V najbližších mesiacoch sa teda na jednom z prvých renesančných kaštieľov na Slovensku budú robiť rôzne merania, prieskumy, ale i monitoring statických trhlín. Podľa Vladimíra Majtana výsledky týchto meraní sa v budúcnosti premietnu do zásahov, ktoré nie je veľmi vidieť, ale pre úspešnú obnovu majú mimoriadny význam.

„Nesmieme v žiadnom prípade podceniť špecializovanú odbornú technickú prípravu, pretože ak by sme urobili nejakú zásadnú chybu alebo podcenili nejaký technický detail, investované milióny eur do takzvanej vizuálnej obnovy, do reštaurovania nástenných malieb, štukovej výzdoby, kamenných architektonických článkov, by mohli byť takmer zbytočné. Chcem tým povedať, že máme na zreteli nie len výtvarnú zložku obnovy pamiatky, ale aj konsolidáciu jej stavebno-technického stavu.“

Pamiatkar Vladimír Majtan potvrdil, že postupne si objekt obchádzajú statici, budú sa robiť geofyzikálne merania a po nich môžu nastúpiť ďalší odborníci.

„V princípe, keď získame výsledky geofyzikálnych meraní, tak na ich základe môžu začať pracovať ďalšie profesie, môžu sa realizovať archeologické výskumy, reštaurátorské výskumy, doplniť architektonicko-historický výskum, architekti môžu navrhovať novú strechu, pretože tvar tej súčasnej vychádza z provizórneho zastrešenia z konca 19. storočia a negatívne vplýva na statiku objektu. Kaštieľ mal strechu pôvodne omnoho vyššiu a jej historickú podobu je potrebné rehabilitovať,“ podotkol.

Obnova i digitalizácia archívu

Jana Kurucárová je riaditeľka Štátneho archívu v Žiline, ktorý sídli v priestoroch bytčianskeho kaštieľa. Pripúšťa, že rekonštrukcia objektu je už nevyhnutná. V rozhovore pre MY Žilinské noviny potvrdila, že rezort vnútra sa rozhodol aktualizovať dokumentáciu k obnove kaštieľa vypracovanú ešte v roku 1999.

„Ministerstvo má k dispozícií zámer s manuálom obnovy kaštieľa vrátane projektu digitalizácie uložených archiválií. V súčasnosti kompletizuje podklady k žiadostiam na realizáciu vodozadržných opatrení a statiky objektu, ako aj projektu digitalizácie dokumentov aristokratického rodu Thurzovcov,“ potvrdila informáciu o príprave obnovy kaštieľa.

Ministerstvo vnútra chystá prípravu projektovej stavebnej dokumentácie, čo by umožnilo uchádzať sa o financie z eurofondov, prípadne aj iných grantov. Na začiatok chce požiadať o nenávratný príspevok na vodozádržné opatrenia.