V Žiline by už po tomto víkende mohli byť zaočkovaní aj 16 a 17-roční

Igor Matovič reagoval na situáciu statusom na sociálnej sieti.

30. apr 2021 o 16:53 SITA

16 a 17-roční ľudia by mohli byť zaočkovaní už po tomto víkende . Niektorí mladí ľudia dostali termíny hneď po prihlásení sa do tzv. čakárne.

Prideľovanie termínov potvrdila aj hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch. Ako uviedla, pre vekovú kategóriu 16

a 17 rokov je vhodná vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech.

"Preto dostávajú títo mladí ľudia pozvanie na očkovanie v okresoch, ktoré si sami vybrali a v ktorých už záujemcovia vo veku od 60 rokov zaočkovaní sú," konštatovala pre agentúru SITA.



Ako uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, na Slovensku sa prioritne očkuje na základe veku. Ak sa dostali mladší ľudia niekde na rad skôr, mohlo to byť podľa nej z dôvodu vyťaženosti daného centra a cieľovej skupiny, ktorá sa doň na očkovanie hlási.

"Preto sa v niektorých prípadoch môžu dostať na rad skôr mladší v porovnaní s iným vakcinačným centrom, kde je vzorka prihlasovaných z hľadiska veku iná," konštatovala.

Niektorí mladší do 18 rokov sa tiež mohli dostať na rad skôr preto, že v konkrétnom vakcinačnom centre mohlo byť viac vakcín od tejto spoločnosti ako staršia cieľová skupina, pre ktorú je určená.



Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič reagoval na situáciu statusom na sociálnej sieti.

"Verím, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol začkovaný čo i len jeden zdravý 16 až 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou. Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky," napísal a dodal, že píše radšej verejne, aby neboli zase nejaké trápne výhovorky.