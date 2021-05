Rastislav Chovanec: Plakať toľko ľudí pokope som dlho nevidel

Veľký rozhovor s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina.

7. máj 2021 o 18:00 Matej Martinčo

ŽILINA. Po suverénnej základnej časti tesné výsledky vo štvrťfinále a semifinále a nakoniec smútok vo finále. Tak by sme mohli v skratke popísať skončenú sezónu v podaní žilinských Vlkov, ktorým sa nepodarilo naplniť postupový extraligový cieľ.

O finálovej sérii, skladbe mužstva, výplatách hráčov, trénerovi Dušanovi Gregorovi či plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislavom Chovancom.

Žilinský hokej má za sebou zvláštnu sezónu. Po suverénne vyhratej základnej časti prehralo mužstvo so Spišskou Novou Vsou po piatich zápasoch. Ako hodnotíte ročník z celkového pohľadu?

- Ročník nemôžeme hodnotiť ako úspešný, keďže sme nesplnili hlavný cieľ. Od začiatku sezóny sme do toho išli s tým, že chceme vyhrať ligu a postúpiť do extraligy. Keďže sa nám to nepodarilo, stále prevláda sklamanie. Na druhej strane treba spomenúť viacero pozitívnych a svetlých momentov. Mňa osobne teší, že sme opäť dokázali prebudiť u Žilinčanov pozitívne emócie k hokeju. Celkovo sa vnímanie hokeja zlepšilo. Pozitívnym momentom bola veľmi silná základná časť. Finále nám však pokazilo celú sezónu.

Prehraté finále vás zrejme ešte stále bolí...

- Áno, pretože sme tomu obetovali veľmi veľa času a úsilia. Mali sme silný káder, ktorý mal finále zvládnuť. Že sa to nepodarilo, to sa v športe stáva. Analyzujeme dôvody, aby sme sa vedeli do budúcnosti niektorým chybám vyvarovať.

Bola najväčším problémom vo finále koncovka? Gól ste nedokázali streliť ani z viacerých vyložených šancí.

- Súper dal na môj vkus príliš veľa gólov z prečíslení a samostatných nájazdov. My sme opakovane nevyužili veľké šance. Ale to sa v hokeji pri krátkej zápasovej sérii stane. Nechcem sa vyhovárať na to, že keby sme nedali tyčku, dopadlo by to inak. Hrali sme päť zápasov, vyhrali sme jeden.

Tréner Dušan Gregor povedal, že na hráčoch videl, ako im zodpovednosť zväzovala ruky. Videli ste to podobne?

- Áno, aj mi to sami potvrdili. Boli pod tlakom a nedokázali sa s ním vyrovnať. Od začiatku sme hovorili o tom, že chceme postúpiť do finále a byť v ňom úspešní. Keď bolo tu, viacero hráčov nenašlo v sebe dostatočnú vnútornú silu a energiu sa s tým vyrovnať. Preto to niekedy vyzeralo, že nám chýbala iskra.

Vieme, že ste po poslednom zápase sezóny boli v šatni. Ako to tam vyzeralo?

- Atmosféra bola veľmi smutná. Toľko ľudí pokope som plakať dlho nevidel. Viacerí z nich mali slzy v očiach. Všetkým to bolo ľúto. V tom momente človek nenachádza slová, pretože šok bol príliš veľký. Prehrať v dvanástej sérii trestných strieľaní vás ešte viac emocionálne vyčerpá.

Prezradíte, či ste mali k hráčom nejaký príhovor?

- Mal som. Úprimne, neviem presne, čo som im povedal, bolo to emocionálne. Ani pred piatym zápasom sme si nepripúšťali, že by sa nám to nepodarilo. Do stretnutia sme išli s cieľom vyhrať a otočiť sériu. Jedna z viet, ktorú som povedal chalanom bola, že sme si finálovú sériu neprehrali piatym zápasom. V prvom a štvrtom stretnutí sme nehrali dobre a to bolo kľúčové.

Zrejme vás to o to viac mrzí, že do extraligy sa postupovalo priamo a nie cez baráž.

- To bol dôvod, prečo sme do tejto sezóny išli naplno. Podriadili sme tomu všetko.