Na Skalke upratovali po vandaloch. Opäť sľubujú hojdačku s výhľadom na Lietavský hrad

Altánok postavili v roku 2009.

29. apr 2021 o 17:27 Branislav Koscelník

LIETAVSKÁ SVINNÁ - BABKOV. Nepríjemné prekvapenie zažili turisti z Turistického oddielu Lietavská Svinná, keď pred niekoľkými týždňami našli zničený a podpálený obľúbený altánok na vrchole Skalka, ktorý je vzdialený asi hodinu chôdze z Rajeckých Teplíc.

Nevítaní hostia časť altánku porúbali a drevo z neho použili na kúrenie v ohnisku. Okrem toho spálili posedenie pred altánkom a zničili skrinku, v ktorej bola uložená vrcholová kniha.

Altánok s prameňom vody je v nadmorskej výške takmer 800 metrov nad morom a slúži aj ako útulňa. Pred nedávnom si dali turisti z Lietavskej Svinnej brigádu, aby upravili obľúbený oddychový priestor s nádherným výhľadom na Lietavský hrad i Žilinu.

Vonku bolo ideálne počasie na turistiku i brigádu, aj keď na vrchole Skalky bol ešte sneh. Chlapi vyniesli dosky a náradie, sekery, píly i hrable.

„Opravili sme to, čo bolo poškodené a nachystali sme drevo pre turistov, aby si mohli poopekať, keď prídu. Mali sme mať práve zahájenie akcie 100 jarných kilometrov, ale epidemiologická situácia to neumožňuje. Sobotu sme mali vyhradenú pre turistov, tak namiesto turistiky brigádujeme,“ vrátil sa k pracovnej sobote starosta obce Lietavská Svinná - Babkov a predseda tamojšieho Klubu slovenských turistov Vladimír Jamečný.

Viac ľudí je slušných

Medzi partiou brigádnikov, ale aj brigádničiek bol aj Andrej Jarina. Aj jeho na Skalku priviedla snaha urobiť niečo pre ľudí, ktorí majú radi prírodu.

„Chystáme drevo pre turistov, aby si tu mohli opekať. Na Skalku chodievame často. Sme tu takmer každý víkend, keď máme voľno. Berieme to ako relax a oddych. Je tu krásny výhľad, príroda je tu veľmi pekná,“ hovorí o svojej srdcovke.

Vandali jemu, ale i ďalším turistom z Lietavskej Svinnej pridali robotu, no Andrej to nedramatizuje. „Chodí sem veľa ľudí a vždy sa nájde niekto, kto sa nezmestí do kože. Ale obrátil by som to na opačnú stranu. Je viac ľudí, ktorým sa tu páči, ktorí sem radi chodia a aj pomôžu,“ dodal.

Drevo je nachystané

Altánok postavili v roku 2009. Dovtedy tu stála len studnička. Chlapi si materiál povynášali sami a svojpomocne objekt z dreva a kameňa postavili v priebehu jedného roka, zaspomínal Vladimír Jamečný.

„Dvakrát sa stalo, že ho rozbili výrazne, niekedy nájdeme porozhadzované drevo. Naposledy nám rozbili časť na spanie, spálili vonkajšie sedenie, rozbili dosky, ktoré sme tu mali prichystané, zdemolovali vrcholovú knihu. Spálili, čo sa dalo, ale našťastie nepoškodili strechu a nepodpálili altánok úplne, to už by bol koniec. To nie sú turisti. Turisti prídu, poopekajú si, zoberú svoj odpad a idú domov,“ posťažoval sa.

Starosta potvrdil, že turisti tu drevo nájdu vždy. „Každý víkend niekto z nás príde a skontroluje. Keď nie je drevo, prídeme a nachystáme ho, poupratujeme, znesieme odpadky. Nenechávame tu sekeru. Bola tu aj sekera, ale práve ňou nám ten altánok rozbili, radšej nech si každý sekerku pribalí,“ poradil záujemcom o opekačku na atraktívnom mieste.

Bude aj hojdačka

Skalku preslávila pred nedávnom hojdačka. Dlho o nej nikto nevedel. No keď sa roznieslo o adrenalínovej zábavke, lokalitu začali okupovať zástupy záujemcov a na hojdanie sa stálo v rade.

"Hojdačka tu bola nainštalovaná päť rokov, ale nikto o nej nevedel, iba my. Ktosi to spropagoval na sociálnych sieťach a začalo sa tu schádzať veľmi veľa ľudí. Začalo to už aj občanov Lietavskej Svinnej štvať, že celá dedina je plná áut. Bolo tu veľa neporiadku, tak som sám inicioval, že ju dáme dole. Potom sme ju dali späť, ale s upozornením, aby ľudia udržiavali poriadok. Situácia sa zlepšila, nebolo tu ani papierika. Povedali sme si, že si ľudia zaslúžia po hodinovej túre pohojdanie. Bolo to v poriadku až kým ju niekto zrezal aj so stromom,“ vrátil sa k peripetiám s hojdačkou Vladimír Jamečný.

Snaha zatraktívniť Skalku turistov z Lietavskej Svinnej ešte neopustila a hojdačku chcú vrátiť do blízkosti altánku. „Máme už plán, aj miesto vybrané, aj povolenie od urbáru. Musí byť bezpečnejšia, pred tým bola dosť adrenalínová. V tomto roku ideme do toho,“ potvrdil starosta.