Svetový pohár v Lisabone aj s účasťou Karate Klubu Žilina

Kuklová a Hrnková na majstrovstvách Európy

Už skôr počas tohto týždňa sme informovali, že pretekárky Karate Klubu AC UNIZA Žilina Hana Kuklová a Sarah Hrnková budú reprezentovať Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách Európy seniorov. Kuklová získala nomináciu v kategórii športového zápasu kumite žien do 55 kg a Hrnková bude štartovať v súťaži tímov žien. Majstrovstvá Európy sa uskutočnia v chorvátskom Poreči od 19. do 23. mája 2021 a pre obe žilinské reprezentantky to bude na európskom poli seniorská premiéra. Veríme, že úspešná.