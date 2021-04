Žilinská nemocnica buduje novú COVID zónu, oddelenia sa vrátia na svoje miesta

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je hospitalizovaných 48 pacientov s ochorením COVID-19.

29. apr 2021 o 11:51

ŽILINA. Vzhľadom na pretrvávajúci priaznivý vývoj počtu a kritického stavu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 uzatvorila Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline už dve z troch pandemických oddelení a začala s prípravnými prácami na vytvorení novej COVID zóny, ktorá by odstránila niektoré zo súčasných prevádzkových obmedzení.

Cieľom vedenia nemocnice je naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením nového koronavírusu, no súčasne prispôsobiť podmienky na opätovné rozšírenie spektra plánovaných operácií na ostatných oddeleniach žilinskej nemocnice.

Článok pokračuje pod video reklamou

V krajskej spádovej nemocnici v Žiline dodnes chýba infekčné a pľúcne oddelenie, ktoré boli pred desiatimi rokmi nepochopiteľne zrušené.

Prečítajte si tiež Nechcené luxusné AUDI primátora Žiliny sa konečne podarilo predať Čítajte

„Bez týchto dvoch kľúčových centier v rámci aktuálnej pandémie len veľmi ťažko hľadáme náhradné riešenia. Infekčné COVID pásmo sme vytvorili v urologickom pavilóne, čím sme však obmedzili nielen činnosť tohto oddelenia, ale tiež odborností v rámci chirurgického pavilónu, kam sme museli urológiu dočasne presťahovať. Následne sa situácia tak zhoršila, že sme boli nútení otvoriť červené časti navyše na internom oddelení a v pavilóne Liečebne dlhodobo chorých,“ priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že až vďaka zníženému počtu pacientov v druhej polovici apríla mohli tieto dve dodatočné pandemické jednotky postupne zrušiť.

„V budove LDCH sme hneď začali so stavebnými prácami. Vytvoríme tu individuálne prostredie pre pacientov s ochorením nového koronavírusu, kam presťahujeme COVID pavilón. Urológia sa tak bude môcť vrátiť späť do svojich priestorov a pokiaľ to epidemiologická a personálna situácia dovolí, uvoľnili by sme tým operatívu,“ zdôraznil I. Stalmašek.

Nová COVID časť vznikne na treťom poschodí pavilónu Liečebne dlhodobo chorých so samostatným prístupom, zázemím a izoláciou od ostatných oddelení. Pozostávať bude zo 42 lôžok, z nich šesť pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu a šesť pre Jednotku intenzívnej starostlivosti. Oddelenie Liečebne dlhodobo chorých zachová naďalej poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dvoch lôžkových jednotkách na druhom poschodí.

„Momentálne realizujeme rozsiahle búracie práce a do všetkých izieb privádzame rozvody kyslíka. Stavebná časť, v rámci ktorej vybudujeme JIS a áristickú časť spĺňajúcu všetky odborné a technologické požiadavky, bude však náročnejšia. Veríme, že do leta sa nám podarí priestory dokončiť,“ uviedol vedúci oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina Pavol Záň.

Predpokladaná hodnota projektu zahŕňajúceho stavebné práce vrátane elektroinštalácie, vzduchotechniky, rozvodov kyslíka a vybavenia je vo výške približne 400-tisíc eur.

„Ide o rozsah, ktorý nezvládneme zrealizovať z našich vlastných zdrojov, preto intenzívne hľadáme možnosti, ako pokryť financie na túto nevyhnutnú investíciu,“ doplnil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice I. Stalmašek.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je k dnešnému dňu hospitalizovaných 48 pacientov s ochorením COVID-19, z nich desať s potrebou ventilácie.

Rozšírenie plánovaných operácií je priamo závislé na počte ventilovaných pacientov, pri ktorých je viazaný anestéziologický a JIS personál. Obsadenosť lôžok pacientov s podporou ventilácie v žilinskej nemocnici zatiaľ neklesla pod úroveň 50 % z reprofilizovanej kapacity