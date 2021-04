Žilinská radnica vybrala advokátov na preskúmanie možností súdnych sporov s firmami Georgea Trabelssieho

Predmetom súdnych sporov by mali byť najmä majetkové a finančné nároky mesta.

27. apr 2021 o 14:11 SITA

ŽILINA. Mesto Žilina je pripravené iniciovať súdne spory so spoločnosťami, v ktorých nejakým spôsobom figuruje podnikateľ George Trabelssie s cieľom ochrániť záujmy mesta a domôcť sa svojich práv či oprávnených nárokov.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, radnica už uzavrela zmluvu s advokátskou kanceláriou, ktorá z právneho hľadiska vyhodnotí možnosti vstupu mesta do súdnych sporov a prípadne v nich samosprávu aj zastúpi.

Žilinská samospráva sa snažila o mimosúdne vysporiadanie majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami s Trabelssieho účasťou od konca roku 2019.

„Vedenie mesta pripravilo pre poslancov široký priestor na diskusiu o problémových bodoch predloženej dohody s cieľom modifikovať jej podobu. Posledným krokom bolo doručenie pripomienok poslaneckých klubov, ktoré obsahovali požiadavky možného obchodného a majetkového vysporiadania. Podpísalo sa pod ne 16 poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto doručené pripomienky zaslalo protistrane, ktorá na ne reagovala odmietavo,” pripomenul snahy mesta Miškovčík.



Radnica sa návrhom dohody o majetkovom vysporiadaní snažila získať do svojich rúk rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky či športovú halu Korytnačka zámenou za obchodný podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti a nehnuteľnosti na Košickej ulici.

„Som si vedomý toho, že spoločenská aj politická atmosféra nepraje snahe o akékoľvek mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťami G. Trabelssieho. Vzhľadom na vážne riziká, ktoré pre mesto vyplývajú zo súdnych sporov, bolo ale mojou povinnosťou primátora pokúsiť sa najprv o mimosúdne riešenie, akokoľvek je to nepopulárne. V súčasnosti máme verejným obstarávaním vybranú advokátsku kanceláriu, ktorá pripraví možnosti na vstup do súdnych sporov mesta,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Hovorca mesta upozorňuje, že vzhľadom na charakter sporovej agendy bude akákoľvek ďalšia komunikácia vo veci súdnych sporov rezervovaná. „Nasledovať bude až po definitívnom prijatí zásadných rozhodnutí. O nich bude mesto verejnosť pravidelne a včas informovať,” dodal Miškovčík.