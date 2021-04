Majstrovský titul Kuklovej a šanca zabojovať o Tokio

Množstvo skvelých výkonov podčiarkuje fakt, že etablovaným harcovníkom začína šliapať na päty silná juniorská generácia.

26. apr 2021 o 17:58

Prvá polovica apríla v X-Bionic Sphere v Šamoríne opäť patrila karatistom. Program bol skutočne nabitý a pozostával až z troch podujatí – majstrovstiev Slovenska seniorov, turnaja v olympijských kategóriách a nasledujúceho sústredenia slovenskej reprezentácie. Program bol dôležitý predovšetkým pre seniorov, ktorým sa blížia majstrovstvá Európy, Svetový pohár v Lisabone a kvalifikačný turnaj na OH Tokio v Paríži.

Turnaj prebehol v dňoch 16. až 17. apríla a bol skutočne výnimočný. Množstvo skvelých výkonov podčiarkuje fakt, že etablovaným harcovníkom začína šliapať na päty silná juniorská generácia. Výnimkou nie je ani tím Karate Klubu AC UNIZA Žilina, ktorý reprezentovala mladá trojica Miroslava Pevalová, Sarah Hrnková a Hana Kuklová. Všetky pretekárky podali na tatami veľmi dobré výkony, čoho výsledkom bol zisk jednej zlatej a dvoch bronzových medailí. Gratulácia patrí predovšetkým Hane Kuklovej, ktorá zvíťazila vo všetkých svojich zápasoch a obhájila tak svoj minuloročný premiérový titul na seniorskom poli.

Ako je známe, turnaj v karate na blížiacej sa letnej olympiáde v Tokiu prebehne v upravených hmotnostných kategóriách. Pre väčšinu kategórii to znamená, že sa budú spájať vždy dve štandardné váhové kategórie do jednej olympijskej. Ako príklad možno uviesť štandardné kategórie kumite žien - 50 kg a 55 kg, ktoré sa spoja do olympijskej "váhovky" - 55 kg. Výnimkou je stredná kategória kumite žien - 61 kg, ktorá zostáva nezmenená.

Na základe výsledku z majstrovstiev Slovenska boli do turnaja olympijských kategórií nominované Hana Kuklová a Sarah Hrnková. Hana ani na tomto turnaji nenašla premožiteľku a do svojej zbierky pridala ďalšie zlato. Sarah svoj výkon oproti majstrovstvám Slovenska zlepšila a získala striebro. Predovšetkým pre Kuklovú tento výsledok znamená šancu nominovať sa na kvalifikačný turnaj OH, ktorý sa v júni uskutoční v Paríži.

Výsledkový servis: 1. miesto: Kuklová Hana - MSR - Kumite seniorky do 55kg Kuklová Hana - OLYMP - Kumite seniorky do 55kg 2. miesto: Hrnková Sarah - Kumite OLYMP seniorky do 61kg 3. miesto: Hrnková Sarah - MSR - Kumite seniorky do 61kg Pevalová Miroslava - MSR - Kumite seniorky do 68kg