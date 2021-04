Je to oficiálne. Tréner Dušan Gregor v Žiline skončil

Rodák z Trenčína doviedol tím k suverénnemu víťazstvu v základnej časti, no postupové ambície vedenia klubu nenaplnil.

24. apr 2021 o 11:51 TASR

ŽILINA. V hokejovom klube Vlci Žilina už nepočítajú so službami slovenského trénera Dušana Gregora. Žilinský tím sa napriek vysokým ambíciám neprebojoval do extraligy, keď vo finále Slovenskej hokejovej ligy (SHL) prehral so Spišskou Novou Vsou.

"Pripravil správu, v ktorej zhodnotil celú sezónu. Na stretnutí som sa mu poďakoval za odvedenú prácu, ale nebudeme rokovať o novej zmluve," povedal predseda predstavenstva Rastislav Chovanec pre klubovú stránku. Gregor prišiel do žilinského klubu pred sezónou 2020/2021. Tím doviedol k suverénnemu víťazstvu v základnej časti, no postupové ambície vedenia klubu nenaplnil. Vlci podľahli vo finálovej sérii Spišiakom 1:4 na zápasy. "Pán Gregor spravil veľký kus práce s hráčmi. Jeho tréningy si hráči pochvaľovali, mnoho z nich išlo výkonnostne výrazne hore. Hráči sa pod jeho vedením naučili hrať moderný systém a rýchly, útočný hokej. Dávali sme veľmi veľa gólov, hrali sme pekne. Samozrejme, je problém a chyba všetkých zúčastnených, že to na záver nevyšlo. Vrátane mňa, trénera či hráčov," povedal Chovanec.