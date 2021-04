Kde som to prišiel?, hovoril si po prvých tréningoch Jurčík. A potom sa stal najlepším strelcom

S rodákom z Teplíc sme sa obzreli za uplynulou sezónou.

27. apr 2021 o 17:39 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti ani po dvoch rokoch nedokázali postúpiť zo Slovenskej hokejovej ligy do extraligy. Aj keď to mali zverenci Dušana Gregora výborne rozohrané, vo finále im to nevyšlo podľa predstáv. Nielen uplynulý ročník sme zhodnotili s najlepším strelcom mužstva Ondřejom Jurčíkom.

191 centimetrov vysoké ľavé krídlo s odstupom pár dní najskôr zhodnotilo uplynulú sezónu. „Vyhrali sme základnú časť, získali sme veľa bodov. Play-off nám nevyšlo podľa predstáv. Aj teraz ešte prevláda sklamanie,“ povedal s tým, že už pred play-off neboli výkony mužstva úplne optimálne. „Asi sme si sami na seba vytvárali tlak. V play-off sme nehrali tak ako v základnej časti.“ Spišskej Novej Vsi stačilo na postup medzi slovenskú hokejovú elitu päť finálových duelov. Žilinčania boli úspešní len v jedinom – v treťom meraní síl vyhrali na ľade súpera 5:1. Najviac prekvapujúce je, že v rozhodujúcej bitke o našu najvyššiu súťaž prehrali Vlci doma všetky tri zápasy. To sa im nestalo počas základnej časti, štvrťfinále a semifinále ani raz! „Zrovna vo finále to prišlo. Bolo to veľmi zlé,“ doplnil Jurčík.

Piaty finálový duel bol zo všetkých najdlhší. Zápas sa skončil približne okolo 20:45. O víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy, ktoré boli veľmi napínavé. „Boli asi najdlhšie, aké som zažil. Čudujem sa, že rozhodujúci zápas sa vôbec rozhoduje v nájazdoch. Podľa mňa by sa malo hrať piati proti piatim, kým niekto nestrelí gól,“ vyslovil svoj názor rodák z Teplíc. Najlepší strelec mužstva sa v spomínanom dueli postavil k realizácii nájazdu dvakrát – ako prvý a následne aj posledný exekútor na žilinskej strane.

„Tlak som si nepripúšťal. Z chalanov nikto nechcel ísť, tak som skočil na ľad s dúfaním, že ho premením,“ vravel Jurčík. Bohužiaľ, jeho pokus sa gólom neskončil. Následne sa Džugan nepomýlil a kým na strane hostí vypukla obrovská radosť, na tej domácej veľký smútok. Ten bol prítomný aj v šatni.