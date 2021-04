Jaroslav Markovič: Keď sa vyhráva, ste za zlých. A keď prehráva, tak za ešte horších

Veľký rozhovor s kapitánom Vlkov o skončenej sezóne.

24. apr 2021 o 17:42 Matej Martinčo

ŽILINA. Veľký smútok a sklamanie naďalej pretrváva. V piatok 16. apríla sa žilinským hokejistom rozplynul sen o návrate medzi slovenskú elitu. Počas základnej časti a aj štvrťfinálovej a semifinálovej série Vlci ani raz neprehrali na domácom ľade. V troch domácich finálových stretnutiach však zverenci Dušana Gregora vždy ťahali za kratší koniec.

Vlci v play-off ŠTVRŤFINÁLE: Považská Bystrica 4:0 na zápasy (3:2 sn, 9:1, 2:1, 2:1 pp) SEMIFINÁLE: Dubnica nad Váhom 4:0 na zápasy (3:2 sn, 4:3, 3:2 pp, 4:1) Článok pokračuje pod video reklamou FINÁLE: Spišská Nová Ves 1:4 na zápasy (3:4, 3:5, 5:1, 0:1, 3:4 sn)

Bodovali v play-off 12 bodov: Ondřej Jurčík (6+6) 11 bodov: František Skladaný (4+7), Jaroslav Markovič (3+8) 10 bodov: Šimon Petráš (7+3), Ondrej Mikula (3+7), Patrik Koyš (2+8) 7 bodov: Marek Drtina (6+1), Jakub Cíger (2+5), Hernich Jaborník (1+6) 6 bodov: Jakub Linet (4+2), Tomáš Urban (1+5) 5 bodov: Igor Safaraleyev (1+4) 4 body: Lukáš Dubeň (0+4) 2 body: Marek Pacalaj (1+1), Oliver Fatul (0+2) 1 bod: Jakub Jakubík (1+0), Matej Macek, Ľubomír Malina, Martin Lenďák (0+1)

A tak pätnásť minút pred deviatou hodinou večer vytryskol na striedačke Spišskej Novej Vsi gejzír radosti, kým na domácej zavládol smútok. Deklarovaný cieľ – postup do extraligy, sa Vlkom naplniť nepodarilo.

O dôvodoch neúspechu, ale aj o tom, ako to po rozplynutí postupového sna vyzeralo v kabíne, sme sa porozprávali s mužom, ktorý počas ročníka 2020/2021 nosil na drese kapitánske céčko – Jaroslavom Markovičom.

S odstupom pár dní, ako sa pozeráte na skončenú sezónu 2020/2021?

- Môžeme to rozdeliť na dve časti. Výborná základná časť, kde mužstvo šliapalo a neprišla nejaká ťažšia prekážka. Z našej strany to bolo výborné. A potom prišlo play-off a v ňom to nebolo ideálne. Stále hľadáme otázky, prečo tomu tak bolo. Vyraďovaciu časť určite nemôžeme hodnotiť dobre.

Fakt, že ste nepostúpili do extraligy, vás zrejme ešte stále bolí.

- Áno. Všetci sme boli celý ročník nastavení tak, že tu je šanca postúpiť. Ešte je to čerstvé. Stále to mrzí a bude ešte dlho mrzieť. Možno už taká šanca hrať v extralige nebude. Nie je to jednoduché vstrebať.

Základná časť bola výborná. Prišli prvé varovné prsty vo štvrťfinále a následne semifinále? Aj keď ste postúpili v najkratšom možnom čase, išlo o veľmi tesné zápasy.

- Vedeli sme, že play-off bude iná súťaž. Klobúk dole pred Považskou aj Dubnicou, ale oni s nami nemali čo stratiť. Boli jasnými outsidermi. Hrali uvoľnene a my sme boli pod tlakom. Od začiatku play-off sme si to asi moc pripustili. To nám zväzovalo ruky, nevedeli sme sa uvoľniť. Vlieklo sa to s nami až do finále.

Ďalej sa dočítate aj: Ako sa vyjadril ku komentárom fanúšikov a údajným "treniciam", ktoré mali byť v kabíne Či si čítal komentáre na sociálnej sieti po prehratom finále Čo podľa neho rozhodlo v play-off Čo mužstvu oproti základnej časti chýbalo Ako to po piatom zápase vyzeralo v kabíne Akými slovami popísal partiu chalanov, ktorá sa v Žiline zišla Ako porovnal sezónu 2019/2020, keď bol klub pod mestom a ročník 2020/2021, keď bol v rukách súkromníkov Čo povedal na adresu trénera Dušana Gregora Či ho v žilinskom drese uvidíme do tretice aj v novom ročníku

Čo boli podľa vás príčiny neúspechu vo finále?

- Ako som už povedal, asi sme si na seba vytvorili veľký tlak.