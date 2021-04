Začala sa revitalizácia železničného podchodu na Hviezdoslavovej ulici

Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne je zanedbaný stav podchodu výsledkom roky neriešených problémov.

24. apr 2021 o 8:59 SITA

ŽILINA. Odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy sú predmetom úvodnej etapy komplexnej rekonštrukcie železničného podchodu na Hviezdoslavovej ulici v Žiline. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by mali stavebné práce trvať do konca júna a radnica za nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu zaplatí viac ako 77-tisíc eur.



„V prvej fáze rekonštrukčných prác budú okrem odvodnenia realizované prípojky k inžinierskym sieťam a osvetlenie. Niektoré doplnkové konštrukcie v podchode budú odstránené a iné prejdú základnou úpravou. Súčasťou je aj vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch," priblížil rozsah prác Miškovčík.



Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne je zanedbaný stav podchodu výsledkom roky neriešených problémov. „Podchod zo železničnej stanice je prakticky prvý priestor, s ktorým prichádza návštevník Žiliny pri ceste vlakom do kontaktu. Teším sa, že začala základná revitalizácia, ktorá priestor podchodu viditeľne zatraktívni a odstráni problematické zatekanie. Podchod nie je uzavretý a práce sa uskutočňujú za plnej prevádzky, prosíme preto ľudí o obozretnosť a trpezlivosť,“ podotkol Fiabáne.



Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. „Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať z predĺženia a rekonštrukcie existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou," doplnil Miškovčík.