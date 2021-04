Žilinský Krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

Tragédia sa stala 16. mája 2019 v byte na žilinskom sídlisku Vlčince.

ŽILINA. Krajský súd v Žiline sa dnes stotožnil s rozhodnutím prvostupňového súdu a potvrdil nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke 12 rokov a 4 mesiace pre Juditu K. za predvlaňajšiu vraždu svojho kamaráta a spolužiaka Tomáša.





Podľa rozsudku mala Judita svojmu kamarátovi spôsobiť najmenej 49 bodno-rezných poranení na rôznych častiach tela.

Polícia po Tomášovej smrti krátko pracovala s verziou útoku falošného odpočtára elektriny, ktorú záchranárom ponúkala samotná Judita. O tri dni neskôr však práve ju obvinili z brutálnej vraždy. Jeden z dvoch nožov našli policajti v detskej izbe Judity, ktorá mala v čase spáchania skutku 16 rokov.

Žilinský krajský súd rozhodoval o odvolaní necelých päť mesiacov po verdikte okresného súdu, ktorý sa celou vecou zaoberal takmer rok. "Krajský súd zamietol odvolania obžalovanej a jej zákonných zástupcov a sestry ako nedôvodné. Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline nie je prípustný," priblížila rozhodnutie súdu jeho hovorkyňa Anna Dudová Záborská.



Juditin otec už rozsudok okresného súdu označil za nespravodlivý a vykonštruovaný a ako sám novinárom priznal, odôvodnenie krajského súdu nedokázal počúvať do konca. "Neviem sa s tým zmieriť a som prekvapený, že sa súd znížil k takým klamstvám, aké zazneli v odôvodnení. Existujú dôkazy

svedčiace v Juditin prospech. Je napríklad preukázateľné, že nože sú veľké a do rán sa nezmestia a súd dokáže skonštatovať, že sú to vražedné zbrane. Som pobúrený a nahnevaný a nikdy sa s tým nezmierim," vyhlásil Juditin otec.