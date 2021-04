Cestujúci v Rajeckej Anči sa ocitnú v galérii. Sprejer Denis vytvára pod estakádou obrazy mašiniek

Hotové sú dva z minimálne desiatich vlakov.

20. apr 2021 o 7:53 Branislav Koscelník

ŽILINA. Desiatky hodín práce čakajú v najbližších týždňoch streetartového umelca Denisa. Farebné spreje a rebríky si rozložil pri pylónoch žilinskej estakády, kde popri železničnej trati Žilina – Rajec vzniká ojedinelá graffiti galéria historických vlakov.

Frambor sa zo dňa na deň mení. Dobrovoľníci tu odpracovali stovky hodín. Za dva roky zmenili na nepoznanie kedysi mimoriadne zanedbané a znečistené územie blízko centra Žiliny, kde boli dávnejšie rybníky i zeleninové polia. Nadšenci zo Žilinského skrášľovacieho spolku okolo Ivety Martinkovej a Jána Rzeszota v kultivácii lokality s výdatnými prameňmi pokračujú.

Mašinky z trate

Na piatich počmáraných pylónoch estakády vznikne obojstranne desať obrazov lokomotív a vlakov, ktoré jazdili po jednokoľajke do Rajca od roku 1899. Ich zámerom je premeniť neestetické priestory na užitočný verejný a umelecký priestor a ukázať, čo všetko po koľajach v priebehu vyše 120-ročnej histórie trate jazdilo.

Smerom do Rajca si cestujúci prezrú staršie mašinky a cestou späť sa im otvorí galéria novších vlakov, ktoré si mnohí ešte vybavia vo svojej pamäti.

„Dostal som fotografie rušňov ako predlohu, ktoré som výtvarne spracoval, pridal som niektoré prvky, ako napríklad teraz paličku výpravcu vlaku. Pridám označenia a roky i ďalšie výjavy z trate Žilina-Rajec,“ rozhovoril sa Denis o najnovšom projekte, do ktorého sa ako známy streetartový umelec pustil.

Frambor dobre pozná

Denisove portfólio zahŕňa už okolo 150 diel maľovaných sprejom. Framborský projekt lokomotív je aj pre neho nová skúsenosť. Sám na takejto sérii ešte nepracoval.

„Ľudia nevedia prečítať graffiti už len z dôvodu, že sprejeri často svoje nápisy robia ťažko čitateľnými, dokonca občas aj pre tých, čo sa venujú graffitom a typografii. Nič im to nehovorí, ale keď je niečo konkrétne a známe ako toto, tak to je už niečo iné. Je to atraktívna téma i pre tých, ktorým sa graffiti nepáči a nerozumejú im. Ľudia majú radi železnice. Tým, že tú budú historické vlaky, mnohí sa vrátia do spomienok. V tomto projekte je určitý koncept a bude to pôsobiť ako celok. Hodnota je v tom, že vznikne galéria,“ myslí si 24-ročný umelec a dokončuje prvé z diel, na ktorom zobrazil motorový vozeň z tridsiatych rokov, takzvaný vežiak. Strojvodca sedel vo vežičke, odkiaľ riadil vlak.

Denisov podpis je už aj na iných šiestich pylónoch estakády. Niekoľko desiatok metrov od miesta, na ktorom aktuálne pracuje, vytvoril graffiti s ekologickou témou. Sám vníma, že pouličné umenie môže viesť ku kultiváciu celého priestoru. Na Frambor chodil so sprejmi ešte aj v čase, keď to tam vyzeralo ako na skládke.

„Keď sa pozriem naspäť, šesť-sedem rokov dozadu som chodil na toto územie a musel som tu niečo rýchlo nasprejovať. Je to obľúbené miesto sprejerov, berie sa to ako kvázi neutrálna zóna. Vtedy tu bol neporiadok a špina a teraz si tu môžem v pohodičke maľovať,“ teší sa z toho, že dnes má na realizáciu k dispozícii povolenie a veľké plochy pylónov.

Pretiera sa jedna radosť

Životnosť nasprejovaného diela odhaduje na pätnásť až dvadsať rokov. Denis používa spreje, ktoré sú odolné voči UV žiareniu, čo je záruka, že odtiene nevyblednú aj v prípade, keď na maľbu svieti slnko väčšinu dňa.

Podobné práce sa nezvyknú poškodzovať. Pokiaľ ale hovoríme o sprejerskej komunite, klasických graffitoch, väčším nebezpečenstvom sú zásahy samotnej komunity. „Často sa diela premaľuvávajú, niekedy za účelom vytvorenia niečoho nového, inokedy napriek. Ale v tomto platí aj hierarchia. Keď už má človek nejaké meno a sprejuje nejakú dobu a už to nejako vyzerá, tak do toho sa nezasahuje. Ale bohužiaľ sú aj deti a ľudia, ktorí sa nevyznajú a tí napíšu nejakú somarinu a znehodnotia to,“ dopĺňa Denis, ktorý je aj študentom vizuálnej komunikácie na Fakulte umení v Košiciach.

Nedoriešené financovanie

S projektom Vlaky z vlaku prišla aktivistka Iveta Martinková. Jej predstava o tom, že streetartová galéria lokomotív zhodnotí steny cestných pylónov a zatraktívni celé územie, začala naberať reálne kontúry.

„Frambor bol pôvodne rozľahlým územím, predmestím Žiliny, do osudu ktorého zasiahli aj železnice. V poslednej tretine 19. storočia bola severná časť Frambora, ktorá siahala až k Váhu, preťatá koľajami Košicko-bohumínskej a Považskej železnice. Od roku 1899 ním začala prechádzať i miestna železnica Žilina – Rajec. Práve táto jednokoľajka ohraničuje súčasný zelený Frambor spolu s estakádou a to v určitých miestach až úplne súbežne. Čo iné namaľovať na steny pylónov estakády ak nie historické lokomotívy vlaku s familiárnym menom Rajecká Anča? S myšlienkou vytvoriť galériu som oslovila dopravného historika Petra Šimka. Spolu s kolegom Framborákom Dušanom Feňom mi boli okamžite naporúdzi,“ vysvetlila zanietená Iveta Martinková.

Priznala, že na jeho pokračovanie potrebujú získať peniaze. „Všetko, čo robíme na Frambore, nestojí len na našich rukách a hlavách, ale aj na financiách. Aj na tento projekt zháňam prácne finančnú podporu. Aktuálne verím, že k realizácii sa pripoja aj obce, ktorými vlak prechádza, mám v úmysle osloviť viacerých starostov. Niektorí mi už prisľúbili finančnú pomoc,“ dodala mestská poslankyňa.

Podobné plány v hlave historika

Výber vlakov si na seba zobral historik dopravy Peter Šimko. Vzhľadom na počet pylónov nachádzajúcich sa v blízkosti úseku trate Žilina – Rajec by ich mali zdobiť obrazy desiatich železničných vozidiel. Budú to rušne a motorové vozne, ktoré jazdili na trati od jej sprevádzkovania v roku 1899 po súčasnosť.

„Hoci sa na tejto krásnej trati vystriedali i ďalšie rušne, ktoré sa už na pylóny nezmestia, kritériom pre výber malieb bolo vybrať najviac sa vyskytujúce a najzaujímavejšie vozidlá. Keďže touto traťou cestujem pomerne často, skúmal som históriu trate, ktorá bola spracovaná v publikácii Po koľajniciach do Rajca, už dávno mi napadlo pripomenúť širokej verejnosti históriu podobným spôsobom. Podarí sa to však až vďaka ľuďom, ktorí mali rovnaký nápad, avšak navyše i nadšenie a organizačné schopnosti,“ ocenil Peter Šimko iniciatívu Ivety Martinkovej a Dušana Feňa.